Путин: власти продолжат снижать административные барьеры для бизнеса

19 марта Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры указал, что в России нужно убирать мешающие бизнесу избыточные административные барьеры. Он напомнил, что в 2025 г. надзорные органы перешли на риск-ориентированные подходы и в случаях, когда рисков не было, ограничивались профилактическими мерами. Эта стратегия позволила значительно снизить число проверок, тормозивших работу предприятий. Президент призвал проанализировать итоги применения такого подхода.