Путин: власти продолжат снижать административные барьеры для бизнеса
Российские власти для наращивания инвестиций продолжат снижать издержки предприятий и административные барьеры для бизнеса, в частности за счет электронных сервисов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Он указал, что за последние пять лет оптимизировано и оцифровано получение более 400 лицензий и разрешений.
«Эти процедуры стали проще и удобнее, а их сроки в среднем сократились более чем в два раза. Все-таки это хороший показатель», – подчеркнул глава государства.
19 марта Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры указал, что в России нужно убирать мешающие бизнесу избыточные административные барьеры. Он напомнил, что в 2025 г. надзорные органы перешли на риск-ориентированные подходы и в случаях, когда рисков не было, ограничивались профилактическими мерами. Эта стратегия позволила значительно снизить число проверок, тормозивших работу предприятий. Президент призвал проанализировать итоги применения такого подхода.
Он также попросил действовать в этой сфере продуманно и взвешенно, проводить оптимальное количество проверок и при этом обеспечить надежную защиту прав потребителей.