Путин: последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно спрогнозировать
Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока остаются трудно прогнозируемыми даже для его участников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
По словам главы государства, масштаб возможных последствий уже сравнивают с пандемией коронавируса, которая резко затормозила развитие большинства стран и регионов.
«События, с которыми сталкивается мировое сообщество в последние годы, показывают, что потрясения в торговой, инвестиционной сферах, в международных отношениях в целом происходят все чаще и чаще», – отметил Путин.
Президент подчеркнул, что Россия должна быть сильной и единой в понимании своих национальных интересов, чтобы ответить на вызовы времени.
Путин во время заседания также призвал «не проесть» нефтегазовые сверхдоходы. По его словам, российским компаниям следует сохранять благоразумие в ситуации на мировых рынках.