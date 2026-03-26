Путин: потрясения в мировой экономике становятся новой реальностью
Потрясения в мировой торговле и инвестициях происходят все чаще и чаще. Это становится новой реальностью, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Он также отметил, что все чаще звучат оценки, сравнивающие последствия конфликта на Ближнем Востоке с эпидемией коронавируса.
На фоне военной операции США и Израиля против Ирана произошло обострение на энергетических рынках. В ответ Тегеран объявил о блокировке Ормузского пролива, через который проходила значительная доля мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 марта говорил, что Европа находится в начальной стадии очень глубокого кризиса. Она не знает, что делать относительно российских энергоносителей, поэтому «мечется». При этом он отметил, что если кто-то захочет покупать российскую нефть, у Москвы нет причин отказать в продаже.