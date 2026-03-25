Песков указал на метания Европы в вопросе российской нефти
Европа находится в начальной стадии очень глубокого кризиса. Она не знает, что делать относительно российских энергоносителей, поэтому «мечется», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков интервью порталу «Вести».
При этом он отметил, что если кто-то захочет покупать российскую нефть, у Москвы нет причин отказать в продаже. По его словам, Россия будет руководствоваться своей выгодой при экспорте энергоносителей. Представитель Кремля рассказал, что на направлениях, альтернативных Европе, спрос на российскую нефть большой.
«Может наступить момент, когда, скажем так, дополнительный спрос просто будет трудно удовлетворять», – добавил Песков.
25 марта The Wall Street Journal писала, что последствия энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, могут в ближайшее время остро проявиться и в США. Трейдеры предупреждают, что высокие цены на нефть ($160 за баррель) могут стать ориентиром для всего рынка, если ситуация с ее поставками не нормализуется. Особенно остро дефицит ощущается в Азии, где переработчики активно ищут альтернативные источники сырья, чтобы поддерживать производство топлива.
20 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕК не планирует пересматривать сроки постепенного отказа от российского сжиженного природного газа. По ее словам, Европа будет продолжать трансформацию энергетического сектора, переводя его на зеленую энергетику.