WSJ: аналитики ожидают энергетического кризиса в США

Аналитики отмечают, что несмотря на относительную стабильность эталонных цен, реальные сделки на физическом рынке уже отражают гораздо более напряженную ситуацию. При этом различия между сортами нефти достигли рекордных значений: например, Brent торгуется с существенной разницей к американской WTI из-за логистических ограничений и высокого спроса в Азии (разница на $12 за баррель).