WSJ: аналитики ожидают энергетического кризиса в США
Последствия энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке и перебоями поставок через Ормузский пролив, могут в ближайшее время остро проявиться и в США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.
По данным издания, на фоне сокращения поставок нефти из Персидского залива на рынке уже наблюдаются резкие ценовые искажения. Так, отдельные сорта нефти, способные обходить нефть из Ормузского пролива, торгуются по цене до $160 за баррель, что значительно превышает котировки Brent и WTI.
Трейдеры предупреждают, что такие цены могут стать ориентиром для всего рынка, если ситуация с поставками не нормализуется. Особенно остро дефицит ощущается в Азии, где переработчики активно ищут альтернативные источники сырья, чтобы поддерживать производство топлива.
На этом фоне растет стоимость нефти из других регионов, включая Норвегию, Россию, Колумбию и США. Поставки перенаправляются из Европы в Азию, что усиливает давление на глобальные рынки и способствует росту цен в других частях мира.
Аналитики отмечают, что несмотря на относительную стабильность эталонных цен, реальные сделки на физическом рынке уже отражают гораздо более напряженную ситуацию. При этом различия между сортами нефти достигли рекордных значений: например, Brent торгуется с существенной разницей к американской WTI из-за логистических ограничений и высокого спроса в Азии (разница на $12 за баррель).
Эксперты предупреждают, что если Ормузский пролив не будет вновь открыт в ближайшее время, рынок может перейти в «режим паники». В таком случае рост цен затронет не только Азию, но и США.
Дополнительное давление на рынок оказывает сокращение глобального предложения. По оценке JPMorgan, из-за кризиса ежедневные поставки нефти снизились примерно на 16 млн баррелей. Даже с учетом альтернативных маршрутов и использования стратегических резервов мировой дефицит может составлять около 10 млн баррелей в сутки.
24 марта стало известно, что через посредников Иран получил от США 15-пунктный план, включающий прекращение войны, открытие Ормузского пролива, снятие санкций, а также гарантии по ядерной программе, ракетам и поддержке союзных сил. США рассчитывают обсудить этот пакет на очной встрече.