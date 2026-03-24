FT узнала о пике сделок с фьючерсами на нефть за минуты до слов Трампа про Иран
Трейдеры заключили сделки с нефтяными фьючерсами на $580 млн за несколько минут до заявления президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном, после которого цены на нефть снизились. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои расчеты на основе данных Bloomberg.
По данным издания, в интервале с 6:49 до 6:50 по времени Нью-Йорка было совершено около 6200 сделок с фьючерсами на Brent и WTI. Номинальный объем операций составил $580 млн. Резкий всплеск активности произошел за 27 секунд до 06:50.
В 07:04 Трамп сообщил о «очень хороших и продуктивных переговорах» с Ираном и о решении отложить удары по энергетической инфраструктуре страны на пять дней. Это привело к снижению цен на нефть и росту фондовых индексов.
Рыночный стратег американского брокера рассказал газете, что прямая причинно-следственная связь не доказана, однако вызывает вопросы, кто мог активно продавать фьючерсы за 15 минут до публикации заявления.
После заявлений Трампа МИД Ирана опроверг факт переговоров. В сообщении, опубликованном президентом страны Масудом Пезешкианом, указано, что подобные заявления направлены на снижение цен на энергоносители и получение времени для подготовки военных действий.
23 марта июньские фьючерсы на нефть Brent падали на 8,69% до $97,16 за баррель. 24 марта майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures росли на 3,4% и достигали $103,38 за баррель по состоянию на 08:57 мск.