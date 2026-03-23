Что Трамп сказал об Иране и ситуации на рынке нефти: главное

Что Трамп сказал об Иране и ситуации на рынке нефти: главноеПрезидент США объявил о переговорах с Тегераном, соглашение может быть заключено в ближайшее время
Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Ираном, отметив, что стороны имеют «серьезные точки соприкосновения». По его словам, контакты состоялись 22 марта и Вашингтон рассчитывает на достижение соглашения в ближайшее время. Об этом он заявил журналистам, передает Fox News.
Что сказал Трамп о возможных переговорах с Ираном, его ядерной программе и нефтяном рынке – в сводке «Ведомостей».
Трамп подчеркнул, что инициатива о проведении переговоров исходила от Тегерана. «Я не звонил – они звонили. И они хотели заключить сделку», – сказал американский президент.
Ключевым условием возможного соглашения он назвал полный отказ Ирана от ядерной программы. Трамп также заявил, что в случае достижения договоренностей США готовы взять под контроль иранскую ядерную программу. Он допустил, что Вашингтон может направить силы в Иран для изъятия ядерных материалов, а также самостоятельно забрать обогащенный уран.
«Мы не хотим видеть ядерную бомбу. Мы хотим «ядерную пыль». И, думаю, мы это получим», – сказал президент.
Кроме того, президент США заявил, что происходящее уже можно рассматривать как фактическую смену режима в Иране. По его словам, в результате ударов США и Израиля были убиты многие высокопоставленные иранские чиновники.
Трамп подчеркнул, что в случае отсутствия договоренности США готовы продолжить военные действия против Ирана.
Вместе с тем лидер США заявил, что поддерживает возвращение иранской нефти на мировой рынок, несмотря на действующие ограничения. По его словам, увеличение предложения нефти является приоритетом. «Я просто хочу, чтобы в системе было как можно больше нефти. Я бы предпочел, чтобы она вернулась в систему».
Он также отметил, что возможные доходы Ирана от продажи нефти не окажут существенного влияния на конфликт.
При этом вскоре после слов Трампа МИД Ирана выпустил заявление, в котором опроверг проведение переговоров с США. «Высказывания президента США звучат в контексте попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов», – говорится в заявлении, которое распространил президент страны Масуд Пезешкиан.