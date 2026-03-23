Политика /

Трамп поддержал временное послабление санкций на иранскую нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение иранской нефти на рынок, несмотря на действующие ограничения.

«Я просто хочу, чтобы в системе было как можно больше нефти. Там есть корабли, загруженные нефтью. Вместо того чтобы держать ее там, я бы предпочел, чтобы она вернулась в систему», – сказал он (цитата Fox News).

По словам Трампа, даже если Иран получит дополнительный доход от продажи нефти, это не окажет существенного влияния на текущий конфликт. «Любая небольшая сумма денег, которую получит Иран, никак не повлияет на эту войну», – отметил он.

21 марта администрация Трампа ввела временный отказ от санкций на покупку иранской нефти в море сроком на 30 дней. Мера призвана сдержать рост цен на энергоносители, вызванный войной США и Израиля против Ирана. 

Лицензия, опубликованная на сайте министерства финансов после закрытия рынков, разрешает импорт иранской нефти в Соединенные Штаты в рамках исключения, если это необходимо для завершения ее продажи или поставки. США не импортировали иранскую нефть в значимых объемах с тех пор, как ввели ограничения после революции 1979 г. Действие документа продлится до 19 апреля.

Отвлекает реклама?