США разрешили 30-дневную продажу иранской нефти в море

США разрешили 30-дневную продажу иранской нефти в мореМера направлена сдерживание роста цен на энергоносители
Администрация Трампа ввела временный отказ от санкций на покупку иранской нефти в море сроком на 30 дней. Мера призвана сдержать рост цен на энергоносители, вызванный войной США и Израиля против Ирана. Об это сообщает агентство Reuters.
Как сообщил министр финансов Скотт Бессент в соцсети X, эта мера позволит поставить на мировые рынки около 140 млн баррелей нефти и поможет снизить нагрузку на энергоснабжение.
Лицензия, опубликованная на сайте Министерства финансов после закрытия рынков, разрешает импорт иранской нефти в Соединенные Штаты в рамках исключения, если это необходимо для завершения ее продажи или поставки. США не импортировали иранскую нефть в значимых объемах с тех пор, как ввели ограничения после революции 1979 г. Действие документа продлится до 19 апреля.
Reuters считает, что решение отражает обеспокоенность Белого дома тем, что скачок цен на нефть после почти трех недель ударов США и Израиля по Ирану нанесет ущерб американскому бизнесу и потребителям. Это уже третья временная отмена санкций на нефть от противников Вашингтона чуть более чем за две недели. Ранее США ослабили ограничения в отношении российской нефти, а также выдали генеральную лицензию на продажу иранской сырой нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда.
Бессент заявил, что Ирану будет сложно получить доступ к доходам от этой сделки, и Вашингтон сохранит максимальное давление на Тегеран. Эксперты, однако, предупреждают, что ослабление санкций вызывает опасения по поводу быстрого истощения экономических инструментов для сдерживания цен на нефть.