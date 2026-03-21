США разрешили 30-дневную продажу иранской нефти в море

Reuters считает, что решение отражает обеспокоенность Белого дома тем, что скачок цен на нефть после почти трех недель ударов США и Израиля по Ирану нанесет ущерб американскому бизнесу и потребителям. Это уже третья временная отмена санкций на нефть от противников Вашингтона чуть более чем за две недели. Ранее США ослабили ограничения в отношении российской нефти, а также выдали генеральную лицензию на продажу иранской сырой нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда.