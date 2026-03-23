Как мировые СМИ оценивают объявленную Трампом приостановку ударов по Ирану

Как мировые СМИ оценивают объявленную Трампом приостановку ударов по ИрануЗаявление политика всколыхнуло фондовые рынки, но неопределенность остается
Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке ударов по иранской энергетической инфраструктуре. Пауза взята на пять дней после «продуктивных переговоров» с Тегераном. Решение вызвало резонанс в СМИ и на финансовых рынках.
При этом власти Ирана опровергли сам факт диалога. Президент республики Масуд Пезешкиан заявил, что страна не ведет переговоров с США и обвинил американскую сторону в попытке «выиграть время для реализации своих военных планов» и повлиять на рынок энергоносителей.
«Ведомости» собрали реакции иностранных СМИ на решение американского лидера.
«В посте в соцсети Truth Social, написанном заглавными буквами, Трамп сообщил, что между двумя странами состоялись «очень хорошие и продуктивные переговоры о полном и безоговорочном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке». Трамп сказал, что по итогам этих переговоров, которые, по его словам, продолжатся на этой неделе, он попросил Пентагон воздержаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, которые он ранее угрожал нанести. Фондовые фьючерсы взлетели, а нефть марки Brent после его поста подешевела более чем на 10%».
«Заявление Трампа стало первым официальным подтверждением того, что ведутся переговоры о завершении операции «Эпическая Ярость», которая началась 28 февраля и, по первоначальным предположениям президента, могла продлиться «около четырех недель», то есть ориентировочно до 28 марта.
До заявления Трампа министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что разговаривал по телефону со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Турция и раньше выступала посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном».
«Трамп заявил, что США и Иран провели «продуктивные переговоры» и что он отложит любые военные удары по иранским объектам энергетической инфраструктуры на пять дней, отказавшись от своей угрозы нанести удар, если Тегеран не разрешит полностью открыть Ормузский пролив – важнейший для мировой экономики водный путь – до сегодняшнего вечера. Министерство иностранных дел Ирана заявило, что между Тегераном и Вашингтоном «нет диалога», сообщили государственные СМИ, добавив, что заявление Трампа было «частью усилий по снижению цен на энергоносители и затягиванию времени для реализации его военных планов».
«Мировые рынки резко изменили курс в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что отдаст приказ военным отложить любые удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре, что ослабило неопределенность и опасения по поводу последствий более глубокого нефтяного кризиса.
Реакция рынков была быстрой и заметной: фьючерсы на нефть марки Brent резко упали, доллар снизился по отношению к другим основным валютам, а фондовые рынки восстановились».
«Фондовые рынки резко выросли после заявления Трампа о том, что США и Иран провели «очень хорошие и продуктивные переговоры» о прекращении конфликта. Лондонский фондовый рынок почти полностью отыграл свои предыдущие потери».
«Трамп в понедельник заявил, что за последние два дня США и Иран провели «очень хорошие и продуктивные» переговоры, и объявил о пятидневной паузе в запланированных военных ударах, что может свидетельствовать о возможной деэскалации продолжающегося конфликта <…> Тем временем посольство Ирана в Кабуле заявило: «Трамп отказывается от нападения на энергетические инфраструктуры после решительного предупреждения Ирана». Объявление было сделано на следующий день после того, как Трамп выдвинул 48-часовой ультиматум Ирану, предупредив об ударах по его энергетической инфраструктуре, если Тегеран не откроет Ормузский пролив».
«Трамп продлил срок, в течение которого Иран должен был открыть Ормузский пролив, заявив, что США воздержатся от ударов по электростанциям в течение пяти дней <…> Два иранских полуофициальных новостных агентства, близких к Корпусу стражей исламской революции, заявили, что никаких переговоров – ни прямых, ни косвенных – с Вашингтоном, о которых говорил Трамп, не велось. Вместо этого новостные агентства Fars и Tasnim представили дело так, будто американский президент отступил под давлением угроз со стороны Ирана».