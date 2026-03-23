Как мировые СМИ оценивают объявленную Трампом приостановку ударов по Ирану

«Трамп в понедельник заявил, что за последние два дня США и Иран провели «очень хорошие и продуктивные» переговоры, и объявил о пятидневной паузе в запланированных военных ударах, что может свидетельствовать о возможной деэскалации продолжающегося конфликта <…> Тем временем посольство Ирана в Кабуле заявило: «Трамп отказывается от нападения на энергетические инфраструктуры после решительного предупреждения Ирана». Объявление было сделано на следующий день после того, как Трамп выдвинул 48-часовой ультиматум Ирану, предупредив об ударах по его энергетической инфраструктуре, если Тегеран не откроет Ормузский пролив».