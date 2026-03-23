Иран опроверг переговоры с США
Иран не ведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил МИД страны.
«Высказывания президента США звучат в контексте попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов», – опубликовал заявление ведомства президент страны Масуд Пезешкиан в своем Telegram-канале.
Высокопоставленный сотрудник службы безопасности сообщил Tasnim, что Трамп отступил от ультиматума нанести удар по критически важной инфраструктуре после того, как военные угрозы Ирана «обрели реальную силу». Он добавил, что давление на финансовых рынках и угрозы, связанные с облигациями, усилились в самих Соединенных Штатах и на Западе, что стало еще одним важным фактором для такого отступления.
Источник отметил, что с самого начала противостояния через некоторых посредников в Тегеран направлялись послания, на которые был получен четкий ответ: Иран будет продолжать обороняться до тех пор, пока не достигнет необходимого уровня сдерживания.
Он добавил, что переговоров не велось и не ведется и что при нынешних действиях противников Ирана ни Ормузский пролив не вернется в состояние, предшествовавшее войне, ни спокойствие не воцарится на энергетических рынках. Пятидневный ультиматум Трампа, считает источник, означает продолжение нынешнего курса, и Иран продолжит отвечать и обеспечивать широкомасштабную оборону страны.
23 марта Трамп заявил, что США и Иран провели успешные двухдневные переговоры. По его словам, после встреч Вашингтон принял решение об отмене ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Глава Белого дома отметил, что речь идет о пятидневном прекращении атак «в зависимости от успеха продолжающихся встреч и обсуждений».
При этом 22 марта американский лидер озвучил Ирану ультиматум. Он заявил, что «ударит и уничтожит» иранские электростанции, начиная с самой крупной, если Ормузский пролив не будет открыт Тегераном в течение 48 часов.