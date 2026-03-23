Brent упала ниже $100 после обещания Трампа не атаковать энергосистему Ирана

23 марта Трамп объявил об отмене ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после переговоров с Тегераном. По словам американского лидера, США и Иран за последние два дня провели «очень хорошие и продуктивные переговоры о полном и конечном разрешении враждебных отношений на Ближнем Востоке». Глава Белого дома подчеркнул, что речь идет о пятидневном прекращении атак «в зависимости от успеха продолжающихся встреч и обсуждений».