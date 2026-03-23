Brent упала ниже $100 после обещания Трампа не атаковать энергосистему Ирана
Мировые цены на нефть падают на фоне заявления президента США Дональда Трампа о приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE Futures.
По состоянию на 14:16 мск июньские фьючерсы на нефть Brent демонстрировали снижение на 8,69%, достигнув отметки $97,16 за баррель. В то же время майские фьючерсы на американскую нефть WTI показали более значительное падение — 9,93%, остановившись на уровне $88,48 за баррель.
К 15:05 мск цена на Brent вновь возросла, достигнув $101,91 за баррель (-4,42%). WTI в то же время стоила $92,8, снижаясь на 5,41%.
23 марта Трамп объявил об отмене ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после переговоров с Тегераном. По словам американского лидера, США и Иран за последние два дня провели «очень хорошие и продуктивные переговоры о полном и конечном разрешении враждебных отношений на Ближнем Востоке». Глава Белого дома подчеркнул, что речь идет о пятидневном прекращении атак «в зависимости от успеха продолжающихся встреч и обсуждений».