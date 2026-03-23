СМИ назвали представителя Ирана и посредников на переговорах с США

Ведомости

Переговоры с США от иранской стороны ведет спикер парламента Мохаммед-Багер Галибаф. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источники. А журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американский источник заявил, что Турция, Египет и Пакистан выступили посредниками в переговорах между США и Ираном.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что по итогам состоявшихся контактов поручил Пентагону воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре Ирана в ближайшие пять дней. По его словам, дальнейшие решения будут зависеть от хода «текущих встреч и обсуждений».

Трамп также заявил, что США и Иран провели переговоры вчера вечером, в них участвовали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

В МИД Ирана опровергли факт переговоров, заявив, что подобные заявления направлены на снижение цен на энергоносители и выигрыш времени для подготовки военных действий.

22 марта Трамп пригрозил «ударить и уничтожить» иранские электростанции, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов. Этому предшествовали удары Ирана по израильским городам Димона и Арад, недалеко от которых находятся ядерные объекты.

