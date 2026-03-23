СМИ назвали представителя Ирана и посредников на переговорах с США

Переговоры с США от иранской стороны ведет спикер парламента Мохаммед-Багер Галибаф. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источники. А журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американский источник заявил, что Турция, Египет и Пакистан выступили посредниками в переговорах между США и Ираном.