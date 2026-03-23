Трамп заявил о «точках соприкосновения» в переговорах США и Ирана
США и Иран имеют «серьезные точки соприкосновения» в двусторонних переговорах. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает The Guardian.
По его словам, контакты между сторонами состоялись 22 марта и Вашингтон ожидает достижения соглашения в ближайшее время. В переговорах участвовали спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Трамп отметил, что инициатива исходила от Тегерана. «Я не звонил – они звонили. И они хотели заключить сделку», – сказал он.
Президент США подчеркнул, что ключевым условием соглашения является отказ Ирана от ядерной программы. «Мы очень готовы к сделке. Но это должна быть хорошая сделка – без новых войн и без ядерного оружия. У них больше не будет ядерного оружия. Они с этим соглашаются. Без этого никакой сделки не будет», – заявил он.
Он также допустил, что в случае достижения соглашения США могут направить силы в Иран для изъятия ядерных материалов.
Кроме того, Трамп заявил, что происходящее уже можно рассматривать как смену режима в Иране, поскольку в результате ударов США и Израиля были убиты многие высокопоставленные иранские лидеры.
При этом Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности США продолжат военные действия против Ирана.
23 марта американский президент также заявил, что США и Иран провели успешные двухдневные переговоры. По его словам, после встреч Вашингтон принял решение об отмене ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Глава Белого дома отметил, что речь идет о пятидневном прекращении атак «в зависимости от успеха продолжающихся встреч и обсуждений».
МИД Ирана опроверг заявления Трампа о ведении переговоров. «Высказывания президента США звучат в контексте попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов», – опубликовал заявление ведомства президент страны Масуд Пезешкиан.
Источник иранского агентства Tasnim добавил, что переговоров не велось и не ведется и что при нынешних действиях противников Ирана ни Ормузский пролив не вернется в состояние, предшествовавшее войне, ни спокойствие не воцарится на энергетических рынках. Пятидневный ультиматум Трампа, считает источник, означает продолжение нынешнего курса, и Иран продолжит отвечать и обеспечивать широкомасштабную оборону страны.