В Иране заявили о подготовке сюрпризов для Трампа и призвали «смотреть на небо»
Иран подготовил для американского президента Дональда Трампа несколько сюрпризов. В ближайшие дни главе государства стоит «смотреть только на небо, биржевые котировки и цены на нефть», сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.
«Вопреки пустым обещаниям Трампа Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые еще больше прояснят исход войны. Трампу стоит немного оторваться от телефона и социальных сетей и с этого момента смотреть только на небо, биржевые залы и цены на нефть», – говорится в публикации.
23 марта Трамп заявил, что США и Иран имеют «серьезные точки соприкосновения» в двусторонних переговорах. Он рассказал, что контакты между сторонами состоялись 22 марта и Вашингтон ожидает достижения соглашения в ближайшее время. Трамп отметил, что главным условием соглашения является отказ Ирана от ядерной программы.
Глава Белого дома также сообщил об отказе от ударов по энергетике Ирана по итогам переговоров. При этом МИД Ирана опроверг заявления Трампа о том, что переговоры имели место быть. По мнению иранского внешнеполитического ведомства, такие высказывания являются попыткой Трампа снизить цены на энергоносители и «выиграть время для реализации своих военных планов».