В Иране заявили о подготовке сюрпризов для Трампа и призвали «смотреть на небо»

Глава Белого дома также сообщил об отказе от ударов по энергетике Ирана по итогам переговоров. При этом МИД Ирана опроверг заявления Трампа о том, что переговоры имели место быть. По мнению иранского внешнеполитического ведомства, такие высказывания являются попыткой Трампа снизить цены на энергоносители и «выиграть время для реализации своих военных планов».