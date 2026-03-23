Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп: США заберут обогащенный уран Ирана в случае достижения сделки

Ведомости

В случае достижения сделки США и Ирана Вашингтон самостоятельно заберет обогащенный уран, принадлежащий Тегерану. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп в аэропорту Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) перед рабочей поездкой в штат Теннесси.

«Мы не хотим видеть ядерную бомбу, ядерное оружие. Чтобы даже близко к этому не было. <...> Мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке. Мы хотим "ядерную пыль". Мы захотим это. И, думаю, мы это получим», – также подчеркнул глава Белого дома.

23 марта Трамп заявил, что в последние два дня США и Иран провели продуктивные переговоры. После них, по его словам, Вашингтон отменил удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.

При этом МИД Ирана после этого заявления опроверг переговоры с США. По данным ведомства, высказывания Трампа являются попыткой снизить цены на энергоносители. Высокопоставленный сотрудник службы безопасности также сообщил Tasnim, что американский президент отступил от ультиматума нанести удар по критически важной инфраструктуре после того, как военные угрозы Ирана «обрели реальную силу».

