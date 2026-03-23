Трамп: США заберут обогащенный уран Ирана в случае достижения сделки
В случае достижения сделки США и Ирана Вашингтон самостоятельно заберет обогащенный уран, принадлежащий Тегерану. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп в аэропорту Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) перед рабочей поездкой в штат Теннесси.
«Мы не хотим видеть ядерную бомбу, ядерное оружие. Чтобы даже близко к этому не было. <...> Мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке. Мы хотим "ядерную пыль". Мы захотим это. И, думаю, мы это получим», – также подчеркнул глава Белого дома.
23 марта Трамп заявил, что в последние два дня США и Иран провели продуктивные переговоры. После них, по его словам, Вашингтон отменил удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.
При этом МИД Ирана после этого заявления опроверг переговоры с США. По данным ведомства, высказывания Трампа являются попыткой снизить цены на энергоносители. Высокопоставленный сотрудник службы безопасности также сообщил Tasnim, что американский президент отступил от ультиматума нанести удар по критически важной инфраструктуре после того, как военные угрозы Ирана «обрели реальную силу».