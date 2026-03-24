Нефть Brent подорожала до $103,38 за баррель после резкого падения
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 г. на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 3,4% и достигли $103,38 за баррель по состоянию на 08:57 мск. Котировки восстанавливаются после недавнего резкого падения.
Майские фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 3,45% до $91,58 за баррель.
23 марта мировые цены на нефть упали на фоне заявления президента США Дональда Трампа о приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана. Июньские фьючерсы на Brent демонстрировали снижение на 8,69% до $97,16 за баррель. В то же время майские фьючерсы на WTI показали более значительное падение – 9,93% до $88,48 за баррель.
В этот же день Трамп объявил об отмене ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после переговоров с Тегераном. По его словам, США и Иран за последние два дня провели «очень хорошие и продуктивные переговоры о полном и конечном разрешении враждебных отношений на Ближнем Востоке».
МИД Ирана заявил, что страна не ведет переговоры с Трампом. В ведомстве указали, что высказывания президента США звучат в контексте попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов.