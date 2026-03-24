Нефть Brent подорожала до $103,38 за баррель после резкого падения

В этот же день Трамп объявил об отмене ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после переговоров с Тегераном. По его словам, США и Иран за последние два дня провели «очень хорошие и продуктивные переговоры о полном и конечном разрешении враждебных отношений на Ближнем Востоке».