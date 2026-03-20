Главная / Политика /

Фон дер Ляйен исключила закупки газа у РФ, даже при дефиците в Европе

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) не намерена пересматривать сроки постепенного отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом журналистам заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

«У нас есть цели, и мы придерживаемся наших целей», – заявила она (цитата по «Интерфаксу»).

На уточняющий вопрос, готова ли Еврокомиссия настаивать на отказе от российского газа, если в Европе начнутся отключения энергии из-за дефицита, фон дер Ляйен заявила: «У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию».

В декабре 2025 г. Европарламент одобрил законопроект о постепенном прекращении импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России. Согласно документу, поставка российского СПГ на спотовый рынок ЕС будет запрещена после вступления в силу нового регламента в начале 2026 г., а импорт трубопроводного газа будет поэтапно прекращен к 30 сентября 2027 г.

18 марта Израиль и США атаковали иранские объекты нефтегазовой промышленности «Эселуйе» и «Южный Парс». После этого Иран атаковал один из крупнейших промышленных центров мира по производству сжиженного природного газа (СПГ) Рас-Лаффан в Катаре. Удары уничтожили 17% мощностей Катара по производству СПГ.

19 марта цены на газ в Азии выросли почти на 33% на фоне атак на газовую инфраструктуру в Катаре и Иране. Цены на нефть и природный газ в Европе также резко возросли.

