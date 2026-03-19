Иранские атаки уничтожили 17% мощностей Катара по производству СПГ
Иранские атаки уничтожили 17% мощностей Катара по производству сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил Reuters со ссылкой на генерального директора QatarEnergy Саада аль-Кааби.
По его словам, в результате ударов были повреждены два из 14 СПГ-заводов и одно из двух предприятий по переработке газа в жидкое топливо. Это приведет к выпадению из производства около 12,8 млн тонн СПГ в год на срок от трех до пяти лет.
Аль-Кааби отметил, что потери оцениваются примерно в $20 млрд ежегодной выручки, а последствия уже угрожают поставкам газа в Европу и Азию.
В связи с повреждением инфраструктуры QatarEnergy может объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставки СПГ, в том числе в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай.
Кроме того, ожидается снижение экспорта сопутствующих продуктов: конденсата – на 24%, сжиженного нефтяного газа – на 13%, гелия – на 14%, а также нафты и серы – на 6%.
18 марта Tasnim сообщило, что Израиль и США атаковали иранские объекты нефтегазовой промышленности Эселуйе и Южный Парс на юге страны. После этого Иран атаковал один из крупнейших промышленных центров мира по производству сжиженного природного газа (СПГ) Рас-Лаффан в Катаре. Пострадало предприятие QatarEnergy.