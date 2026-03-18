Удар Ирана повредил крупнейший в мире комплекс по производству СПГ в Катаре
Иран атаковал один из крупнейших промышленных центров мира по производству сжиженного природного газа (СПГ) Рас-Лаффан в Катаре. Пострадало предприятие QatarEnergy, сообщила компания в соцсети X.
«На место немедленно были направлены аварийно-спасательные бригады для тушения возникших пожаров, поскольку нанесен значительный ущерб», – говорится в публикации.
По данным компании, информации о жертвах происшествия пока нет. Местонахождение всего персонала производства известно.
Рас-Лаффан – промышленный город в Катаре, расположенный примерно в 80 км к северу от столицы Дохи. Это главный индустриальный кластер страны, где сосредоточены основные мощности по сжижению, хранению и отгрузке природного газа. Он является крупнейшим в мире комплексом по производству и экспорту СПГ. Инфраструктура комплекса включает 14 линий по производству СПГ общей мощностью около 77 млн тонн в год. Порт Рас-Лаффан с акваторией около 4500 гектаров представляет собой крупнейшую искусственную гавань в мире. Через него проходит около 20% мировых поставок СПГ.
4 марта Qatar Energy объявила форс-мажор по контрактам на поставку. До этого национальная корпорация Катара также приостановила выпуск продукции глубокой переработки газа. Это произошло после того, как иранский беспилотник атаковал ее объекты в Рас-Лаффане, а также в Месаиде.