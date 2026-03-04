Qatar Energy объявила о форс-мажоре
Катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy объявила форс-мажор, сообщили ее представители в соцсети X. Компания прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ).
«В дополнение к объявлению Qatar Energy о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующей продукции Qatar Energy уведомила затронутых клиентов о наступлении форс-мажора», – говорится в публикации.
3 марта Qatar Energy приостановила выпуск продукции глубокой переработки газа после ударов Ирана. Днем ранее компания также объявила, что останавливает производство СПГ после атаки беспилотника Ирана на ее объект. CNN сообщал, что дрон ударил по предприятию в Рас-Лаффане, а также по энергетическому объекту в Месаиде.
Конфликт Израиля, США и Ирана начался 28 февраля. После ударов по Тегерану и убийства верховного лидера страны Али Хаменеи Иран атаковал территорию Израиля и американские военные базы в странах Ближнего Востока.