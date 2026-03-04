Qatar Energy объявила о форс-мажоре

3 марта Qatar Energy приостановила выпуск продукции глубокой переработки газа после ударов Ирана. Днем ранее компания также объявила, что останавливает производство СПГ после атаки беспилотника Ирана на ее объект. CNN сообщал, что дрон ударил по предприятию в Рас-Лаффане, а также по энергетическому объекту в Месаиде.