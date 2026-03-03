QatarEnergy приостановила выпуск продуктов переработки газа из-за ударов Ирана

2 марта компания объявила о приостановке производства после атаки иранского беспилотника на ее объект. По данным CNN, дрон нанес удар по предприятию в Рас-Лаффане, а также по энергетическому объекту в Месаиде. Катар занимает третье место в мире по экспорту СПГ после США и Австралии.