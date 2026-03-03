Газета
QatarEnergy приостановила выпуск продуктов переработки газа из-за ударов Ирана

Ведомости

Государственная компания Катара QatarEnergy вслед за СПГ приостановила выпуск продукции глубокой переработки газа после ударов Ирана. Об этом говорится в заявлении компании в X.

«QatarEnergy прекращает производство некоторых продуктов переработки в Катаре, включая карбамид, полимеры, метанол, алюминий и другие продукты», – сказано в сообщении.

2 марта компания объявила о приостановке производства после атаки иранского беспилотника на ее объект. По данным CNN, дрон нанес удар по предприятию в Рас-Лаффане, а также по энергетическому объекту в Месаиде. Катар занимает третье место в мире по экспорту СПГ после США и Австралии.

Эскалация на Ближнем Востоке началась еще 28 февраля после ударов Израиля и США по Ирану. В результате погиб иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи с семьей и представители высшего военно-политического руководства. В ответ Тегеран нанес ряд удары по Израилю и американским базам в регионе ракетами и беспилотниками.

