QatarEnergy остановила выпуск СПГ после удара иранского дрона
Государственная компания Катара QatarEnergy приостановила производство сжиженного природного газа (СПГ) после атаки иранского беспилотника на ее предприятие. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление компании.
По данным телеканала, 2 марта дрон нанес удар по объекту в Рас-Лаффане, а также по другому энергетическому предприятию в Месаиде. Министерство обороны Катара начало расследование и оценивает масштаб причиненного ущерба.
Согласно данным управления энергетической информации США, Катар входит в число крупнейших мировых экспортеров СПГ – на него приходится около 20% глобальных поставок.
Военная операция Израиля и США против Ирана началась утром 28 февраля. Лидер США Дональд Трамп заявлял, что цель действий – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. После ударов по территории Ирана последовал ответ: были запущены ракеты и беспилотники по Израилю, а затем по другим странам в регионе, где размещены американские военные базы, – ОАЭ, Бахрейну, Катару, Кувейту и Саудовской Аравии. В результате американо-израильских ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие представители высшего военно-политического руководства республики.
1 марта Трамп заявлял, что боевые действия против Ирана могут продолжаться около четырех недель или меньше. «Это большая страна», – пояснял он в интервью Daily Mail.
2 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Бен Хамадом Аль Тани. По данным Кремля, стороны обсуждали эскалацию на Ближнем Востоке и выражали надежду на скорейшее завершение конфликта.