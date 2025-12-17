Европарламент одобрил поэтапный самозапрет на импорт газа из России
Европарламент одобрил законопроект о постепенном прекращении импорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ. Это следует из сообщения на сайте парламента.
Согласно инициативе, поставка российского СПГ на спотовый рынок ЕС будет запрещена после вступления в силу нового регламента в начале 2026 г., а импорт трубопроводного газа будет поэтапно прекращен к 30 сентября 2027 г.
«В ходе переговоров законодатели ускорили сроки поэтапного прекращения поставок по большинству импортных контрактов. Новый закон также устанавливает штрафные санкции, которые государства-члены будут применять к операторам за нарушения», – говорится в сообщении.
За принятие законопроекта проголосовали 500 евродепутатов. Против выступили 120, воздержались – 32. Теперь его должны рассмотреть министры стран ЕС.
Совет и представители парламента Евросоюза 3 декабря подписали предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Документ является ключевым элементом программы REPowerEU по прекращению зависимости от российских энергоносителей.
10 декабря инициативу согласовали послы стран ЕС. Для вступления в силу запрета необходимо официальное одобрение на встрече министров стран ЕС и в Европарламенте. Министры ЕС проголосуют по запрету в начале 2026 г.