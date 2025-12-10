Послы ЕС согласовали поэтапный отказ от импорта российского газа

Послы ЕС согласовали поэтапный отказ от импорта российского газаСамозапрет коснется и трубопроводного газа, и СПГ
Послы стран Евросоюза одобрили план по поэтапному прекращению импорта российского газа к концу 2027 г. Об этом сообщил представитель председательства Дании в ЕС, передает Reuters.
Ожидается, что ЕС прекратит импорт российского сжиженного природного газа к концу 2026 г., а трубопроводного газа – к концу сентября 2027 г.
Для вступления в силу запрета необходимо официальное одобрение на встрече министров стран ЕС и в Европарламенте. Голосование по инициативе пройдет в Европарламенте на следующей неделе, министры ЕС проголосуют по запрету в начале 2026 г.
«Представители ЕС ожидают, что обе стороны одобрят соглашение уверенным большинством голосов, несмотря на противодействие Венгрии и Словакии», – говорится в материале.
Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта газа в октябре. Решение принято с сохранением переходного периода для действующих контрактов. Краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 г., могут действовать до 17 июня 2026 г., а долгосрочные – до 1 января 2028 г.
Указывалось, что внесение поправок в существующие контракты допустимо только в «строго определенных операционных целях и не может привести к увеличению объемов». Исключением могут стать «некоторые особые возможности» для стран-участниц, не имеющих выхода к морю, на которые повлияли недавние изменения в маршрутах поставок.