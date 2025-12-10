Послы ЕС согласовали поэтапный отказ от импорта российского газа

Указывалось, что внесение поправок в существующие контракты допустимо только в «строго определенных операционных целях и не может привести к увеличению объемов». Исключением могут стать «некоторые особые возможности» для стран-участниц, не имеющих выхода к морю, на которые повлияли недавние изменения в маршрутах поставок.