Совет ЕС утвердил план отказа от российского газа

Совет ЕС утвердил план отказа от российского газаПереходный период продлится до 1 января 2028 года
Совет Евросоюза (ЕС) утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 г. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета.
Решение принято с сохранением переходного периода для действующих контрактов. Краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 г., могут действовать до 17 июня 2026 г., а долгосрочные – до 1 января 2028 г. Подчеркивается, что внесение поправок в существующие контракты допустимо только в «строго определенных операционных целях и не может привести к увеличению объемов». Исключением могут стать «некоторые особые возможности» для стран-участниц, не имеющих выхода к морю, на которые повлияли недавние изменения в маршрутах поставок.
Вместе с тем Совет ЕС упростил таможенные обязательства, введя менее строгие требования к документации и процедурам импорта газа не из России. В таких случаях перед ввозом газа на таможенную территорию Евросоюза требуется предоставить лишь разрешение уполномоченным органам, в то время как при импорте российского газа на переходном этапе нужно больше информации (включая дату и срок действия контракта на поставку, количество закупленного газа и любые изменения в контракте).
16 октября комитет промышленности и энергетики Европарламента (ЕП) поддержал большинством голосов инициативу о поэтапном полном запрете на импорт российских газа, нефти и нефтепродуктов.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт против реализации плана ЕС об ускоренном отказе от закупок нефти и газа в России. По его словам, это прямой удар по энергетической безопасности Венгрии, он «подрывает нашу экономику и угрожает низким ценам на коммунальные услуги для венгерских семей».