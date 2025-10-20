Совет ЕС утвердил план отказа от российского газа

Решение принято с сохранением переходного периода для действующих контрактов. Краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 г., могут действовать до 17 июня 2026 г., а долгосрочные – до 1 января 2028 г. Подчеркивается, что внесение поправок в существующие контракты допустимо только в «строго определенных операционных целях и не может привести к увеличению объемов». Исключением могут стать «некоторые особые возможности» для стран-участниц, не имеющих выхода к морю, на которые повлияли недавние изменения в маршрутах поставок.