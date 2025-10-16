Газета
Венгрия выступила против плана ЕС по ускоренному отказу от нефти и газа из РФ

Ведомости

Венгрия не допустит реализации плана Евросоюза об ускоренном отказе от закупок нефти и газа в России, заявил глава МИД республики Петер Сийярто в соцсети Х.

«Это прямой удар по энергетической безопасности Венгрии, это подрывает нашу экономику и угрожает низким ценам на коммунальные услуги для венгерских семей», – написал он.

15 октября Сийярто заявил, что Венгрия не намерена отказываться от российского импорта, несмотря на давление стран Евросоюза. Он отметил, что если республику отрежут от поставок российского газа, то она не сможет обеспечить необходимые поставки топлива.

8 октября Reuters со ссылкой на европейских дипломатов писало, что послы стран ЕС договорились о реализации плана по прекращению импорта российской нефти и газа к 2028 г. Блок уже ведет переговоры о внесении изменений в законодательство.

