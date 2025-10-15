Сийярто: Венгрия не может и не будет отказываться от российских нефти и газа
Венгрия не намерена отказываться от российского импорта газа и нефти, несмотря на давление стран Евросоюза (ЕС), заявил глава МИД республики Петр Сийярто на Российской энергетической неделе в Москве.
«Но если нас отрежут от поставок российского газа, то мы не сможем обеспечить необходимые нам поставки топлива», – сказал министр.
Сийярто отметил, что речь в том числе идет о поставках нефти из России по южной ветке трубопровода «Дружба» и газа по трубопроводу «Турецкий поток». Он подчеркнул, что другие маршруты пока не смогут удовлетворить в полном объеме потребности Венгрии.
Сийярто напомнил, что от Венгрии требуют отказаться от российских поставок нефти, аргументируя это необходимостью диверсификации импорта энергоносителей в Евросоюз, но в таких заявлениях отсутствует логика.
«Как можно называть диверсификацией отказ от поставок из одного из источников? <…> Это сумасшествие. Это полное отсутствие логики», – отметил он.
Глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил, что атаки украинских беспилотников на «Дружбу» следует рассматривать как посягательство на суверенитет Венгрии. Он выразил надежду, что Евросоюз (ЕС) примет меры для обеспечения безопасных энергетических поставок в страны сообщества, т. к. пока Будапешт не видел поддержки.
14 октября Сийярто говорил, что страны ЕС точно потерпят проигрыш, когда начнут закупать энергоносители у США, несмотря на то что они пока не знают точных условий по предложению Еврокомиссии. «Вместо того чтобы смягчить негативные последствия, Еврокомиссия заключает все более неудачные соглашения, все больше изолируя Евросоюз и увеличивая нагрузку на европейскую экономику», – отметил тогда министр.