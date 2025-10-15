14 октября Сийярто говорил, что страны ЕС точно потерпят проигрыш, когда начнут закупать энергоносители у США, несмотря на то что они пока не знают точных условий по предложению Еврокомиссии. «Вместо того чтобы смягчить негативные последствия, Еврокомиссия заключает все более неудачные соглашения, все больше изолируя Евросоюз и увеличивая нагрузку на европейскую экономику», – отметил тогда министр.