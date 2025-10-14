Сийярто предсказал проигрышную позицию ЕС из-за закупок энергоносителей у США

24 сентября Сийярто заявлял, что его республика не прекратит покупать российскую нефть, даже если этого потребует президент США Дональд Трамп. Агентство Bloomberg тогда отмечало, что Венгрия предпочитает использовать трубопровод «Дружба», а не альтернативный маршрут через Хорватию. Издание объяснило это тем, что второй путь обходится слишком дорого при маленькой пропускной способности.