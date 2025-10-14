Сийярто предсказал проигрышную позицию ЕС из-за закупок энергоносителей у США
Страны Евросоюза точно потерпят проигрыш, когда начнут закупать энергоносители у США, несмотря на то что они пока не знают точных условий по предложению Еврокомиссии, заявил в соцсети Facebook
«Мир вновь движется к блокированию, и как бы кто ни пытался приукрасить ситуацию, Европа однозначно проиграет. Вместо того чтобы смягчить негативные последствия, Еврокомиссия заключает все более неудачные соглашения, все больше изолируя Евросоюз и увеличивая нагрузку на европейскую экономику», – написал венгерский министр, комментируя соглашение о будущих закупках американских энергоносителей на 750 млрд евро.
24 сентября Сийярто заявлял, что его республика не прекратит покупать российскую нефть, даже если этого потребует президент США Дональд Трамп. Агентство Bloomberg тогда отмечало, что Венгрия предпочитает использовать трубопровод «Дружба», а не альтернативный маршрут через Хорватию. Издание объяснило это тем, что второй путь обходится слишком дорого при маленькой пропускной способности.
Покупка энергоносителей США европейскими странами будет осуществляться, потому что в июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп на встрече в Шотландии договорились о таможенных пошлинах в отношении ЕС в размере 15%. Изначально планировались 30% пошлины на весь импорт, которые удалось сократить за счет условия о закупках.