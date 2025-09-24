Сийярто: Венгрия не прекратит закупки нефти из РФ, даже если Трамп потребует
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не откажется от импорта российской нефти, даже если с таким требованием выступит президент США Дональд Трамп. Его слова передает Bloomberg.
«Мы – страна, не имеющая выхода к морю. Было бы здорово, если бы он у нас был: тогда мы могли бы построить терминал для сжиженного газа или нефтеперерабатывающий завод на побережье и подключиться к мировому рынку. Но это не так», – сказал Сийярто.
Bloomberg отмечает, что Венгрия отдает предпочтение поставкам российской нефти по трубопроводу «Дружба», а не альтернативному маршруту через Хорватию, так как использование хорватской инфраструктуры обходится слишком дорого, а ее пропускной способности может не хватить для удовлетворения нужд страны.
Ранее, как напоминает издание, Словакия, также получающая часть нефти из России через Венгрию, заявила, что до полного отказа от российских энергоносителей необходимо найти жизнеспособные альтернативы.
23 сентября, выступая перед журналистами во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в ООН, Трамп сказал, что может воспользоваться своими хорошими отношениями с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы попросить его прекратить закупки российской нефти.