Bloomberg: ЕС изучает торговые меры против импорта российской нефти по «Дружбе»
Европейский союз рассматривает возможность введения торговых мер, направленных против оставшегося импорта российской нефти, ограничения затронут трубопровод «Дружба», по которому энергоносители получают Словакия и Венгрия. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.
Планируемые меры, как сообщили собеседники агентства, затронут в первую очередь поставки нефти Венгрии и Словакии, которые «не спешат» диверсифицировать свой импорт. Ограничения вступят в силу, если эти страны постепенно не откажутся от российского импорта, рассказали источники.
Отмечается, что меры не связаны с предложениями по новому пакету санкций, представленными ЕС на этой неделе. Санкции требуют поддержки всех государств-членов, а для принятия торговых мер понадобится поддержка лишь большинства стран, напоминает Bloomberg. Ожидается, что инициатива позволит ЕС выполнить ключевое требование президента США Дональда Трампа о прекращении закупок нефти у РФ. В этом случае, пообещал он, США присоединятся к союзникам в санкциях против Москвы.
Европейская комиссия (ЕК) 19 сентября опубликовала набор предложений, которые вошли в 19-й пакет санкций против России. В частности, предлагается ускорить поэтапный отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ) к 1 января 2027 г. и ввести полный запрет на транзакции с нефтяными компаниями. Евросоюз в рамках нового пакета санкций также собирается принять ограничительные меры против российской платежной системы «Мир» и усилить борьбу с обходом санкций.