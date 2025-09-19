Что вошло в 19-й пакет санкций против России

Что вошло в 19-й пакет санкций против РоссииЕК предлагает ускорить отказ от СПГ, ограничить «Мир» и ужесточить контроль для Индии и КНР
Европейская комиссия (ЕК) опубликовала набор предложений, которые вошли в 19-й пакет санкций против России. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем заявлении рассказала, что Евросоюз (ЕС) теперь нацеливается на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай и Индию.
«Ведомости» собрали все, что известно о новом пакете ограничений.
Предлагается ускорить поэтапный отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ) к 1 января 2027 г. и ввести полный запрет на транзакции с нефтяными компаниями. Предлагаются санкции против нефтяных компаний и НПЗ в третьих странах,.
Еврокомиссия призывает снизить потолок цен на нефть из России в $47,6 за баррель.
Евросоюз в рамках нового пакета санкций собирается принять ограничительные меры против российской платежной системы «Мир» и усилить борьбу с обходом санкций. Ограничения коснутся криптовалютных платформ. Будет введен запрет на транзакции в криптовалютах.
Рестрикции также затронут иностранные банки, связанные с российскими альтернативными платежными системами. Кроме того, будут ограничены операции с организациями в особых экономических зонах.
Еврокомиссия предлагает ужесточить экспортный контроль для предприятий из России, Индии и Китая, а также ввести запрет на экспорт некоторых химикатов, руд, металлических компонентов и солей.
В санкционный список планируется внести 45 российских и зарубежных компаний и 118 судов, которые, как утверждается, принадлежат к «теневому флоту». В общей сложности в этот список включены более 560 судов.
19 сентября официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге объявила, что ЕК утвердила 19-й пакет санкций в отношении России и представит его позднее в этот же день.
16 сентября Politico писало, что рассмотрение ограничений в рамках 19-го пакета санкций отложено на неопределенный срок, поскольку президент США Дональд Трамп и Евросоюз продолжают усиливать давление на Словакию и Венгрию, требуя от них снизить зависимость от российской нефти. 18 сентября издание со ссылкой на дипломатов сообщало, что ЕК может представить официальное предложение по новому пакету мер 19 или 22 сентября. Также СМИ писали, что в новый пакет войдут ограничения на выдачу россиянам шенгенских виз. В представленном ЕК пакете такой меры не содержится.