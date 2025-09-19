Что вошло в 19-й пакет санкций против России

16 сентября Politico писало, что рассмотрение ограничений в рамках 19-го пакета санкций отложено на неопределенный срок, поскольку президент США Дональд Трамп и Евросоюз продолжают усиливать давление на Словакию и Венгрию, требуя от них снизить зависимость от российской нефти. 18 сентября издание со ссылкой на дипломатов сообщало, что ЕК может представить официальное предложение по новому пакету мер 19 или 22 сентября. Также СМИ писали, что в новый пакет войдут ограничения на выдачу россиянам шенгенских виз. В представленном ЕК пакете такой меры не содержится.