Politico: ЕК может обнародовать 19-й пакет санкций против РФ 19 или 22 сентября
Еврокомиссия (ЕК) может представить официальное предложение по 19-му пакету антироссийских санкций 19 или 22 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов.
По словам источников, Еврокомиссия уже заявила, что новых рестрикций «стоит ожидать в пятницу или в понедельник». При этом несколько собеседников издания сказали, что 19-й пакет могут обнародовать и раньше.
16 сентября Politico писало, что рассмотрение ограничений отложено на неопределенный срок. Тогда портал отметил, что санкции не будут представлены 17 сентября, как это ожидалось ранее. Журналисты связали такое решение с тем, что президент США Дональд Трамп и ЕС продолжают усиливать давление на Словакию и Венгрию, требуя от них снизить зависимость от российской нефти.
17 сентября газета Handelsblatt сообщила, что в рамках 19-го пакета Еврокомиссия намерена ввести единые правила по ограничению виз для россиян. Кроме того, рестрикции коснутся банков и нефтеперерабатывающих заводов Индии и Китая из-за участия в торговле российской нефтью. В санкционный список войдут и дополнительные суда «теневого флота», по данным издания.