Politico: ЕК может обнародовать 19-й пакет санкций против РФ 19 или 22 сентября

16 сентября Politico писало, что рассмотрение ограничений отложено на неопределенный срок. Тогда портал отметил, что санкции не будут представлены 17 сентября, как это ожидалось ранее. Журналисты связали такое решение с тем, что президент США Дональд Трамп и ЕС продолжают усиливать давление на Словакию и Венгрию, требуя от них снизить зависимость от российской нефти.