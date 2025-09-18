Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Politico: ЕК может обнародовать 19-й пакет санкций против РФ 19 или 22 сентября

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) может представить официальное предложение по 19-му пакету антироссийских санкций 19 или 22 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов.

По словам источников, Еврокомиссия уже заявила, что новых рестрикций «стоит ожидать в пятницу или в понедельник». При этом несколько собеседников издания сказали, что 19-й пакет могут обнародовать и раньше.

16 сентября Politico писало, что рассмотрение ограничений отложено на неопределенный срок. Тогда портал отметил, что санкции не будут представлены 17 сентября, как это ожидалось ранее. Журналисты связали такое решение с тем, что президент США Дональд Трамп и ЕС продолжают усиливать давление на Словакию и Венгрию, требуя от них снизить зависимость от российской нефти.

17 сентября газета Handelsblatt сообщила, что в рамках 19-го пакета Еврокомиссия намерена ввести единые правила по ограничению виз для россиян. Кроме того, рестрикции коснутся банков и нефтеперерабатывающих заводов Индии и Китая из-за участия в торговле российской нефтью. В санкционный список войдут и дополнительные суда «теневого флота», по данным издания.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь