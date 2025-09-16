Рассмотрение 19 пакета антироссийских санкций отложили на неопределенный срок
Представление 19-го пакета санкций против России не состоится 17 сентября, оно отложено на неопределенный срок. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломата Евросоюза.
Отмечается, что обсуждение 19-го пакета «выпало из повестки дня», так как президент США Дональд Трамп и ЕС усиливают давление на Словакию и Венгрию, требуя от них снизить зависимость от российской нефти. Представитель Европейской комиссии отказался от комментариев.
12 сентября Совет ЕС сообщил об официальном продлении действия антироссийских санкций до 15 марта 2026 г. В совете подчеркнули, что действие санкций будет распространяться на более чем 2 500 лиц и организаций.
В этот же день глава евродипломатии Кая Каллас рассказала, что работа над 19-м пакетом ограничений находится на завершающем этапе. По ее словам, в его рамках ЕС намерен ввести дополнительные санкции на продажу российской нефти. Кроме того, меры могут коснуться так называемого «теневого флота» и банков РФ.