Рассмотрение 19 пакета антироссийских санкций отложили на неопределенный срок

В этот же день глава евродипломатии Кая Каллас рассказала, что работа над 19-м пакетом ограничений находится на завершающем этапе. По ее словам, в его рамках ЕС намерен ввести дополнительные санкции на продажу российской нефти. Кроме того, меры могут коснуться так называемого «теневого флота» и банков РФ.