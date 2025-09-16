Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рассмотрение 19 пакета антироссийских санкций отложили на неопределенный срок

Ведомости

Представление 19-го пакета санкций против России не состоится 17 сентября, оно отложено на неопределенный срок. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломата Евросоюза.

Отмечается, что обсуждение 19-го пакета «выпало из повестки дня», так как президент США Дональд Трамп и ЕС усиливают давление на Словакию и Венгрию, требуя от них снизить зависимость от российской нефти. Представитель Европейской комиссии отказался от комментариев.

12 сентября Совет ЕС сообщил об официальном продлении действия антироссийских санкций до 15 марта 2026 г. В совете подчеркнули, что действие санкций будет распространяться на более чем 2 500 лиц и организаций.

В этот же день глава евродипломатии Кая Каллас рассказала, что работа над 19-м пакетом ограничений находится на завершающем этапе. По ее словам, в его рамках ЕС намерен ввести дополнительные санкции на продажу российской нефти. Кроме того, меры могут коснуться так называемого «теневого флота» и банков РФ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте