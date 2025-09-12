Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода
Европейский союз (ЕС) продлил санкции против РФ на полгода. Кроме того, завершается работа над 19-м пакетом антироссийских ограничений. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X.
В рамках нового пакета санкций Евросоюз рассматривает введение дополнительных ограничений на продажу российской нефти. Также меры могут коснуться так называемого «теневого флота» и банков РФ.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро говорил, что ЕС представит новый пакет антироссийских санкций 15 сентября. По его словам, этот 19-й пакет санкций будет согласован напрямую с президентом США Дональдом Трампом и призван оказать колоссальное давление на Россию и ее президента Владимира Путина, а также на ресурсы, которые страна использует для ведения спецоперации. Барро подчеркнул, что цель мер – «изменить расчеты Москвы и заставить согласиться на прекращение огня».
Bloomberg писало, что ЕС может сконцентрироваться на российских платежных системах и наложить дополнительные ограничения на торговлю нефтью из РФ. Reuters писало, что Европейская комиссия обсуждает возможность включения ряда независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов в 19-й пакет санкций против России.