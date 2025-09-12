Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро говорил, что ЕС представит новый пакет антироссийских санкций 15 сентября. По его словам, этот 19-й пакет санкций будет согласован напрямую с президентом США Дональдом Трампом и призван оказать колоссальное давление на Россию и ее президента Владимира Путина, а также на ресурсы, которые страна использует для ведения спецоперации. Барро подчеркнул, что цель мер – «изменить расчеты Москвы и заставить согласиться на прекращение огня».