МИД Франции: ЕС представит новый пакет санкций против России 15 сентября
Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций 15 сентября, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио France Inter.
По его словам, этот 19-й пакет санкций будет согласован напрямую с президентом США Дональдом Трампом и призван оказать колоссальное давление на Россию и ее президента Владимира Путина, а также на ресурсы, которые страна использует для ведения спецоперации. Барро подчеркнул, что цель мер – «изменить расчеты Москвы и заставить согласиться на прекращение огня».
В настоящее время ЕС готовит 19-й пакет санкций. Bloomberg писало, что ЕС может сконцентрироваться на российских платежных системах и наложить дополнительные ограничения на торговлю нефтью из РФ.
Reuters писали, что Европейская комиссия обсуждает возможность включения ряда независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов в 19-й пакет санкций против России.