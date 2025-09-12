МИД Франции: ЕС представит новый пакет санкций против России 15 сентября

Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций 15 сентября, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио France Inter.



По его словам, этот 19-й пакет санкций будет согласован напрямую с президентом США Дональдом Трампом и призван оказать колоссальное давление на Россию и ее президента Владимира Путина, а также на ресурсы, которые страна использует для ведения спецоперации. Барро подчеркнул, что цель мер – «изменить расчеты Москвы и заставить согласиться на прекращение огня».