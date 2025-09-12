Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД Франции: ЕС представит новый пакет санкций против России 15 сентября

Ведомости

Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций 15 сентября, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио France Inter.

По его словам, этот 19-й пакет санкций будет согласован напрямую с президентом США Дональдом Трампом и призван оказать колоссальное давление на Россию и ее президента Владимира Путина, а также на ресурсы, которые страна использует для ведения спецоперации. Барро подчеркнул, что цель мер – «изменить расчеты Москвы и заставить согласиться на прекращение огня».

В настоящее время ЕС готовит 19-й пакет санкций. Bloomberg писало, что ЕС может сконцентрироваться на российских платежных системах и наложить дополнительные ограничения на торговлю нефтью из РФ.

Reuters писали, что Европейская комиссия обсуждает возможность включения ряда независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов в 19-й пакет санкций против России.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь