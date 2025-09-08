Газета
Политика

Bloomberg: 19-й пакет санкций ЕС призван ударить по банкам РФ и торговле нефтью

Ведомости

Евросоюз (ЕС) рассматривает новые санкции в отношении примерно шести российских банков и энергетических компаний. Они войдут в 19-й пакет рестрикций против РФ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с ситуацией.

По словам источников, в ЕС также могут сконцентрироваться на российских платежных системах и наложить дополнительные ограничения на торговлю нефтью из РФ. Страны, входящие в союз, намерены объединиться с США в рамках введения некоторых рестрикций. На текущей неделе делегация ЕС должна прилететь в Вашингтон для обсуждения этого вопроса.

7 сентября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов усилить санкционное давление на Москву, но хочет делать это вместе с европейскими странами. Он уточнил, что таким образом Соединенные Штаты намерены добиться продвижения в переговорах РФ и Украины.

5 сентября еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен выразил мнение, что ЕС не должен возобновлять импорт российских энергоносителей и после окончания конфликта. Президент США Дональд Трамп в этот же день подчеркнул, что резкость в этом вопросе может сорвать переговорный процесс по Украине. Американский лидер уже не первый раз показывает, что не торопится с введением новых антироссийских санкций.

