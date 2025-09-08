Bloomberg: 19-й пакет санкций ЕС призван ударить по банкам РФ и торговле нефтью

5 сентября еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен выразил мнение, что ЕС не должен возобновлять импорт российских энергоносителей и после окончания конфликта. Президент США Дональд Трамп в этот же день подчеркнул, что резкость в этом вопросе может сорвать переговорный процесс по Украине. Американский лидер уже не первый раз показывает, что не торопится с введением новых антироссийских санкций.