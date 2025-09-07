В США заявили о готовности к усилению санкций против России

В США заявили о готовности к усилению санкций против РоссииВашингтон хотел бы пойти на эту меру вместе с Европой
Вашингтон готов усилить санкционное давление на Москву, но хочет делать это вместе с европейскими странами. Об этом заявил глава минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC.
«Мы готовы усилить давление на Россию, но нам необходимо, чтобы наши европейские партнеры присоединились к нам», – сказал Бессент.
5 сентября еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что Евросоюз не должен возобновлять импорт российских энергоносителей даже после возможного заключения мирного соглашения по Украине.
В этот же день президент США Дональд Трамп выразил опасения, что резкие меры против России могут сорвать переговорный процесс по Украине, поэтому американский лидер не торопится с введением новых антироссийских санкций.
Еврокомиссия в мае представила дорожную карту, согласно которой импорт энергоресурсов из России в ЕС планируется прекратить до конца 2027 г. Йоргенсен подчеркнул, что речь идет не о временных санкциях, а о долгосрочном решении, которое, по его мнению, исключает возвращение российских энергоносителей на европейский рынок.
18 июля послы Европейского союза (ЕС) одобрили 18-й пакет санкций против России. В частности, они коснулись российской нефти. ЕС трансформирует предельную цену на российскую сырую нефть в динамичный механизм, который будет оставаться на 15% ниже среднерыночной цены. Новая предельная цена составит $47,6 за баррель и будет автоматически корректироваться каждые шесть месяцев с возможностью внесения специальных изменений.