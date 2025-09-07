В США заявили о готовности к усилению санкций против России

1 / 15

6 сентября X Восточный экономический форум на острове Русский завершает работу. Какими высказываниями отметились участники ВЭФ-2025 – в галерее «Ведомостей».



Путин – о символе России

«Медведь – он и есть медведь... Медведь – символ России, но мы на Дальнем Востоке находимся. Самый большой тигр в мире – это уссурийский, российский тигр», – сказал президент Владимир Путин на пленарном заседании, отвечая на вопрос модератора о формировании союза «дракона, слона и медведя» – Китая, Индии и России. / Андрей Гордеев / Ведомости