Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В США заявили о готовности к усилению санкций против России

Вашингтон хотел бы пойти на эту меру вместе с Европой
Ведомости

Вашингтон готов усилить санкционное давление на Москву, но хочет делать это вместе с европейскими странами. Об этом заявил глава минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC.

«Мы готовы усилить давление на Россию, но нам необходимо, чтобы наши европейские партнеры присоединились к нам», – сказал Бессент.

5 сентября еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что Евросоюз не должен возобновлять импорт российских энергоносителей даже после возможного заключения мирного соглашения по Украине.

В этот же день президент США Дональд Трамп выразил опасения, что резкие меры против России могут сорвать переговорный процесс по Украине, поэтому американский лидер не торопится с введением новых антироссийских санкций.

О влиянии санкций, охлаждении экономики и курсе рубля: 15 цитат ВЭФа
6 сентября X Восточный экономический форум на острове Русский завершает работу. Какими высказываниями отметились участники ВЭФ-2025 – в галерее «Ведомостей».Путин&nbsp; – о символе России«Медведь – он и есть медведь... Медведь – символ России, но мы на Дальнем Востоке находимся. Самый большой тигр в мире – это уссурийский, российский тигр», – сказал президент Владимир Путин на пленарном заседании, отвечая на вопрос модератора о формировании союза «дракона, слона и медведя» – Китая, Индии и России.
1  / 15

6 сентября X Восточный экономический форум на острове Русский завершает работу. Какими высказываниями отметились участники ВЭФ-2025 – в галерее «Ведомостей».

Путин  – о символе России
«Медведь – он и есть медведь... Медведь – символ России, но мы на Дальнем Востоке находимся. Самый большой тигр в мире – это уссурийский, российский тигр», – сказал президент Владимир Путин на пленарном заседании, отвечая на вопрос модератора о формировании союза «дракона, слона и медведя» – Китая, Индии и России. / Андрей Гордеев / Ведомости

Еврокомиссия в мае представила дорожную карту, согласно которой импорт энергоресурсов из России в ЕС планируется прекратить до конца 2027 г. Йоргенсен подчеркнул, что речь идет не о временных санкциях, а о долгосрочном решении, которое, по его мнению, исключает возвращение российских энергоносителей на европейский рынок.

18 июля послы Европейского союза (ЕС) одобрили 18-й пакет санкций против России. В частности, они коснулись российской нефти. ЕС трансформирует предельную цену на российскую сырую нефть в динамичный механизм, который будет оставаться на 15% ниже среднерыночной цены. Новая предельная цена составит $47,6 за баррель и будет автоматически корректироваться каждые шесть месяцев с возможностью внесения специальных изменений.

Читайте также:CNN: Путин и Трамп винят Европу в застое урегулирования конфликта на Украине
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте