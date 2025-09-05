«Медведь – он и есть медведь». Главные заявления Путина на ВЭФе

Президент дал поручение Минфину направлять регионам Дальнего Востока 5% от расходов профильных программ в социальной сфере и инфраструктуре на реализацию мастер-планов. Он заявил о необходимости добиться уверенного роста качества жизни в регионе. По словам Путина, жители Дальнего Востока должны выйти на уровень выше среднероссийского. С этой целью подготовлены мастер-планы для 22 дальневосточных городов. Они уже реализуются. В частности, в рамках программы создано более 160 объектов, а в перспективе предстоит ввести еще свыше 600 объектов.