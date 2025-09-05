«Медведь – он и есть медведь». Главные заявления Путина на ВЭФе

«Медведь – он и есть медведь». Главные заявления Путина на ВЭФеПрезидент поручил расширить ипотеку, развивать редкозем и беспилотники и ввести единый режим для бизнеса
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Главной темой его выступления стало социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Помимо Путина участие в пленарном заседании приняли премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
«Ведомости» собрали главные заявления президента.
Экономика
Путин прокомментировал противоречивые экономические прогнозы и ситуацию в экономике России. Президент указал, что Центробанк борется с инфляцией и пытается вернуться к цели 4%. По его мнению, регулятор и правительство действуют профессионально по сдерживанию инфляции, а резкое снижение ключевой ставки может привести к значительному росту цен.
Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат, заявил президент. По его данным, средняя зарплата на Дальнем Востоке за 10 лет выросла в 2,5 раза и превысила 100 000 руб. Во многих дальневосточных регионах уровень бедности ниже, чем в среднем по стране. За 10 лет уровень бедности в России снизился с 11,3 до 7,2%.
Путин поручил в течение года утвердить стратегию развития Дальнего Востока до 2036 г.
Транспорт
Россия продолжит модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, а также будет развивать Трансарктический транспортный коридор, заявил Путин. Эта комплексная система позволит объединить водный, железнодорожный, автомобильный транспорт. По мнению президента, чтобы повысить эффективность и устойчивость трансарктического коридора, нужно открыть прямой доступ грузам из Сибири с Урала на морские трассы Арктики.
Путин обратил внимание, что логистика на Дальнем Востоке требует обновления инфраструктуры. России предстоит расширять ж/д подходы к дальневосточным морским портам. Портовые мощности в регионе фактически удвоились за 10 лет. Россия продолжит модернизировать Восточный полигон, его пропускная способность к 2032 г. должна вырасти в полтора раза. Мощность портов Дальнего Востока к 2030 г. вырастет еще на 115 млн т грузов в год.
Глава государства объявил, что в 2026 г. должен открыться мост из России в КНДР через реку Туманную. Российская сторона также планирует строительство новых мостов в страну. Путин выразил уверенность, что развитие прямого авиасообщения тоже послужит дальнейшему сближению с Пхеньяном.
Редкоземельные металлы
Правительству поручено утвердить стратегию развития редкоземельной индустрии к ноябрю 2025 г. Президент отметил, что система учета таких запасов налажена, они могут быть извлечены и использованы. Он заявил о необходимости внедрять передовые технологии обогащения руды редких и редкоземельных металлов и их обработки, а также стимулировать спрос на сырье внутри России.
Развитие мастер-планов
Президент дал поручение Минфину направлять регионам Дальнего Востока 5% от расходов профильных программ в социальной сфере и инфраструктуре на реализацию мастер-планов. Он заявил о необходимости добиться уверенного роста качества жизни в регионе. По словам Путина, жители Дальнего Востока должны выйти на уровень выше среднероссийского. С этой целью подготовлены мастер-планы для 22 дальневосточных городов. Они уже реализуются. В частности, в рамках программы создано более 160 объектов, а в перспективе предстоит ввести еще свыше 600 объектов.
Ипотека
Путин поручил распространить ипотечную программу по ставке 2% на Дальнем Востоке на всех работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, а также сделать ипотеку доступной для всех многодетных семей независимо от возраста родителей. Кроме того, президент предложил расширить дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичное жилье. Он подчеркнул, что жилищный вопрос является одним из ключевых для решения демографической ситуации в регионе.
Беспилотники
Правительство должно обеспечить условия для широкого применения беспилотников в разных отраслях экономики Дальнего Востока. Соответсвующее поручение дал Путин. Он отметил, что с помощью беспилотников, в частности, можно отслеживать и реагировать на лесные пожары. Президент также предложил распространить экспериментальный режим использования беспилотников на весь регион. Сейчас он действует на Сахалине.
Роль России в союзе «дракона, слона и медведя»
Модератор сессии Мария Рыбакова напомнила, что все мировые СМИ облетела фотография Путина, председателя Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Она указала, что формируется союз «дракона, слона и медведя», и спросила, какую роль в нем будет играть Россия.
«Медведь – он и есть медведь», – ответил президент. Он пояснил, что изначально о сотрудничестве «дракона и слона» сказал Си. Потом к союзу добавили медведя. Президент уточнил, что медведь является символом России, но на Дальнем Востоке самым крупным остается тигр.