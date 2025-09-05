Выступление Путина на ВЭФ-2025. Онлайн

7:10. Модератор Мария Рыбакова сказала, что она ведущая новостей, а не экономист. Но она ходит в магазины и «удивляется ценам». Модератор отметила, что при этом одни экономисты рассказывают, что у нас все плохо, а другие говорят о прорыве. «Кому верить?» – спросила она президента.