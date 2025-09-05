Выступление Путина на ВЭФ-2025. Онлайн

Выступление Путина на ВЭФ-2025. ОнлайнПленарное заседание началось
7:17. На ВЭФ приехали участники из более чем 70 стран, заявил Путин. Он назвал Дальний Восток стратегически значимым регионом России. Роль региона нужно наращивать и в рамках экономки страны, и в системе международных связей. По словам Путина, развитие Дальнего Востока и Сибири обозначено приоритетом России на текущий век.
7:14. Путин начал свою речь.
7:12. «Верить никому нельзя, нужно исходить из собственного опыта», – сказал президент о противоречивых экономических прогнозах. Президент подчеркнул, что ЦБ и правительство действуют профессионально по сдерживанию инфляции. «Если резко снизить ключевую ставку ЦБ России, то цены будут резко расти», – сказал он.
7:10. Модератор Мария Рыбакова сказала, что она ведущая новостей, а не экономист. Но она ходит в магазины и «удивляется ценам». Модератор отметила, что при этом одни экономисты рассказывают, что у нас все плохо, а другие говорят о прорыве. «Кому верить?» – спросила она президента.
7:09. Вышли Путин и участники сессии.
7:05. Гостям показали вступительный ролик о природе и экономическом потенциале Дальнего Востока.
7:04. В зале полностью погас свет и заиграла музыка.
6:52. Гостей попросили выключить мобильные телефоны.
6:49. На заседание приехал актер Стивен Сигал. С ним сразу сфотографировался глава Татарстана Рустам Минниханов.
6:45. Гостей попросили занять свои места. Заседание начнется через несколько минут.
Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Модератором сессии будет Мария Рыбакова. Помимо Путина участвовать будут премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК Компартии Китая, зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, главной темой выступления Путина станет социально-экономическое развитие Дальнего Востока, передает ТАСС. «Главным будет все-таки не геополитика. На российском экономическом форуме геополитика не должна быть главной», – пояснил он.
Юбилейный Х Восточный экономический форум стартовал 3 сентября. На нем представлены свыше 70 стран и территорий. Юбилейный ВЭФ проходит под лозунгом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».