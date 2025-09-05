О чем говорил Путин на ВЭФ-2025

О чем говорил Путин на ВЭФ-2025О дефиците бюджета, переговорах с Украиной и можно ли ИИ доверить ключевую ставку
5 сентября президент России Владимир Путин выступил во Владивостоке на традиционной пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Главной темой выступления президента стало социально-экономическое развитие Дальнего Востока, после него последовали вопросы модератора – телеведущей Марии Рыбаковой. «Ведомости» собрали главные ответ президента РФ.
О встрече с Зеленским в Москве и военном контингенте на Украине
Путин заявил, что готов к контактам с Украиной, но не видит в них пока смысла.
Лучшее место для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским – Москва, повторил президент. Он заверил, что российская сторона обеспечит безопасность представителям Украины.
Сложность нынешнего мирного соглашение – территориальные вопросы. Для их разрешение необходимо проведение новых референдумов, а для этого нужна отмена военного положения на Украине и проведение выборов.
Иностранные войска на Украине будут законными целями для армии России, сказал Путин. Он уточнил, что такое правило будет действовать на период военного конфликта. Смысла в присутствии иностранных военных в соседней стране после договоренности о мире нет, считает он.
Москва будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны для обеих сторон, заверил Путин. Вместе с тем, гарантии безопасности для РФ пока никто не обсуждал.
Желание Украины вступить в ЕС является ее законным выбором.
Втягивание Украины в НАТО напрямую касается интересов России в области безопасности.
Вопросы экономики
Путин не согласился с мнением предправления Сбербанка Германа Грефа, что в России есть «техническая стагнация» в экономике.
Расходы растут из-за масштабных инфраструктурных проектов, также влияют траты на социальную сферу и проведение военной операции, сказал Путин.
Стране нужно повышать доходы и производительность труда, считает президент РФ. Однако увеличивать бюджет нужно не за счет увеличения налоговой нагрузки.
«С ИИ ничего не спросишь», – сказал Путин, отвечая на вопрос о том, можно ли доверить ИИ вопрос об уровне ключевой ставки. По словам главы государства, решения должен принимать человек.
Чем больше люди зарабатывают, тем лучше, ответил Путин на вопрос о высоких зарплатах на Дальнем Востоке.
Цена газа, поставляемого в Китай по газопроводу «Сила Сибири – 2», будет рыночной. Она будет определяться по той же формуле, что и при поставках в Европу.
Многополярный мир
«Медведь, конечно, символ России, но мы с вами на Дальнем Востоке находимся, тут у нас самый крупный тигр», – сказал президент, отвечая на вопрос о формировании союза «дракона, слона и медведя» (Китай, Индия, Россия).
Безвизовый режим для россиян со стороны Китая является неожиданностью, Россия ответит зеркально на этот жест дружбы, сказал президент.
Решения по упрощению расчетов граждан России за рубежом есть, но система расчетов требует дополнительного совершенствования.
Россия обладает технологиями сжижения газа, которые эффективнее американских, заявил президент, говоря о перспективах работы на Аляске. По его словам, в США много желающих возобновить или начать работу с Россией.
Путин находится в открытом диалоге с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, стороны могут созваниваться при необходимости.
Мир будет многополярным, сказал Путин в конце пленарного заседания, отвечая на вопрос будет ли мир западным или восточным.