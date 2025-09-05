О чем говорил Путин на ВЭФ-2025

Путин не согласился с мнением предправления Сбербанка Германа Грефа, что в России есть «техническая стагнация» в экономике.

Расходы растут из-за масштабных инфраструктурных проектов, также влияют траты на социальную сферу и проведение военной операции, сказал Путин.

Стране нужно повышать доходы и производительность труда, считает президент РФ. Однако увеличивать бюджет нужно не за счет увеличения налоговой нагрузки.

«С ИИ ничего не спросишь», – сказал Путин, отвечая на вопрос о том, можно ли доверить ИИ вопрос об уровне ключевой ставки. По словам главы государства, решения должен принимать человек.

Чем больше люди зарабатывают, тем лучше, ответил Путин на вопрос о высоких зарплатах на Дальнем Востоке.