Политика

О чем говорил Путин на ВЭФ-2025

О дефиците бюджета, переговорах с Украиной и можно ли ИИ доверить ключевую ставку
Максим Цуланов
Росконгресс
Росконгресс

5 сентября президент России Владимир Путин выступил во Владивостоке на традиционной пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Главной темой выступления президента стало социально-экономическое развитие Дальнего Востока, после него последовали вопросы модератора – телеведущей Марии Рыбаковой. «Ведомости» собрали главные ответ президента РФ. 

О встрече с Зеленским в Москве и военном контингенте на Украине

  • Путин заявил, что готов к контактам с Украиной, но не видит в них пока смысла.

  • Лучшее место для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским – Москва, повторил президент. Он заверил, что российская сторона обеспечит безопасность представителям Украины.

  • Сложность нынешнего мирного соглашение – территориальные вопросы. Для их разрешение необходимо проведение новых референдумов, а для этого нужна отмена военного положения на Украине и проведение выборов.

  • Иностранные войска на Украине будут законными целями для армии России, сказал Путин. Он уточнил, что такое правило будет действовать на период военного конфликта. Смысла в присутствии иностранных военных в соседней стране после договоренности о мире нет, считает он.

  • Москва будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны для обеих сторон, заверил Путин. Вместе с тем, гарантии безопасности для РФ пока никто не обсуждал.

  • Желание Украины вступить в ЕС является ее законным выбором.

  • Втягивание Украины в НАТО напрямую касается интересов России в области безопасности.

Вопросы экономики

  • Путин не согласился с мнением предправления Сбербанка Германа Грефа, что в России есть «техническая стагнация» в экономике.

  • Расходы растут из-за масштабных инфраструктурных проектов, также влияют траты на социальную сферу и проведение военной операции, сказал Путин. 

  • Стране нужно повышать доходы и производительность труда, считает президент РФ. Однако увеличивать бюджет нужно не за счет увеличения налоговой нагрузки.

  • «С ИИ ничего не спросишь», – сказал Путин, отвечая на вопрос о том, можно ли доверить ИИ вопрос об уровне ключевой ставки. По словам главы государства, решения должен принимать человек

  • Чем больше люди зарабатывают, тем лучше, ответил Путин на вопрос о высоких зарплатах на Дальнем Востоке.

  • Цена газа, поставляемого в Китай по газопроводу «Сила Сибири – 2», будет рыночной. Она будет определяться по той же формуле, что и при поставках в Европу.

Многополярный мир

  • «Медведь, конечно, символ России, но мы с вами на Дальнем Востоке находимся, тут у нас самый крупный тигр», – сказал президент, отвечая на вопрос о формировании союза «дракона, слона и медведя» (Китай, Индия, Россия).

  • Безвизовый режим для россиян со стороны Китая является неожиданностью, Россия ответит зеркально на этот жест дружбы, сказал президент. 

  • Решения по упрощению расчетов граждан России за рубежом есть, но система расчетов требует дополнительного совершенствования. 

  • Россия обладает технологиями сжижения газа, которые эффективнее американских, заявил президент, говоря о перспективах работы на Аляске. По его словам, в США много желающих возобновить или начать работу с Россией.

  • Путин находится в открытом диалоге с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, стороны могут созваниваться при необходимости.

  • Мир будет многополярным, сказал Путин в конце пленарного заседания, отвечая на вопрос будет ли мир западным или восточным.

