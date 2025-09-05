Газета
Политика

Путин: иностранные войска на Украине являются законным целями для армии России

Ведомости

Иностранные войска на Украине станут законным целями для российской армии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», – сказал он.

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что представители 26 стран, входящих в «коалицию желающих», выразили готовность направить собственные войска на Украину в рамках гарантий безопасности республики. Еще несколько государств продолжают обдумывать свои позиции по этому вопросу.

27 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о негативном отношении Кремля к размещению европейскими странами своих войск на Украине в рамках гарантий безопасности. Представитель Кремля подчеркнул, что продвижение военной инфраструктуры НАТО в Киеве и стало первопричиной проведения российской спецоперации.

