Макрон: 26 стран «коалиции желающих» готовы направить войска на Украину
Представители 26 стран, входящих в «коалицию желающих», выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи коалиции. Трансляцию проводит Елисейский дворец в соцсети X.
По его словам, еще несколько стран продолжают обдумывать свою позиции по этому вопросу.
Французский лидер добавил, что «коалиция желающих» в ближайшие дни планирует окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Украины.
4 сентября Der Spiegel писал, что «коалиция желающих» обсуждает возможные сценарии военной миссии на Украине после заключения мирного соглашения с Россией. По данным издания, на секретных встречах рассматривались разные подходы, но единого мнения о том, сколько солдат каждая страна готова выделить, пока нет. Со стороны Германии было заявлено лишь об общей готовности участвовать в миссии без конкретных цифр.
В то же время The New York Times (NYT) писала, что Украина считает лучшей гарантией безопасности усиление вооруженных сил страны, так как американская помощь иссякает, а западные обещания «остаются неопределенными». Издание отметило, что Киев намерен не только сохранить свою армию, но и сделать ее основой любого урегулирования после прекращения огня с целью сдерживания России.