Макрон: 26 стран «коалиции желающих» готовы направить войска на Украину

4 сентября Der Spiegel писал, что «коалиция желающих» обсуждает возможные сценарии военной миссии на Украине после заключения мирного соглашения с Россией. По данным издания, на секретных встречах рассматривались разные подходы, но единого мнения о том, сколько солдат каждая страна готова выделить, пока нет. Со стороны Германии было заявлено лишь об общей готовности участвовать в миссии без конкретных цифр.