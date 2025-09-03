Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины
Подготовка гарантий безопасности для Украины завершена, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.
«Мы, европейцы, готовы дать гарантии безопасности Украине и украинцам в день, когда мир будет подписан», – сказал он.
Он также отметил, что 35 стран участвуют в «Коалиции желающих» по оказанию помощи Киеву. В рамках этой коалиции запланирована онлайн-конференция, которая состоится 4 сентября. После конференции ожидается телефонный разговор европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом.
В августе Макрон заявил, что Украина может признать утрату некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности. Он добавил, что Украина не признает нахождение этих территорий под чужим суверенитетом, вместо этого она согласится с тем, что они утрачены в ходе боевых действий.
Активное обсуждение гарантий безопасности для Украины началось после встреч Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, украинским лидером Владимиром Зеленским и главами стран Европы.
29 августа Зеленский сказал, что есть три блока гарантий безопасности, которые Украина хотела бы получить. Среди таких гарантий: обеспечение военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) финансами и оружием, конкретики от партнеров касательно действий в случае нового конфликта, сохранение санкций против России и использование замороженных российских активов для восстановления страны.