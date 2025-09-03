Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины

В августе Макрон заявил, что Украина может признать утрату некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности. Он добавил, что Украина не признает нахождение этих территорий под чужим суверенитетом, вместо этого она согласится с тем, что они утрачены в ходе боевых действий.