Макрон допустил возможность признания Украиной потери части территорий

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что Украина может признать утрату некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, распространенном по итогам переговоров «Коалиции желающих».

«Ни одна страна не может принять потерю территорий, если у нее нет гарантий безопасности для оставшейся территории», — сказал Макрон.

При этом он добавил, что Украина не признает нахождение этих территорий под чужим суверенитетом, вместо этого она согласится с тем, что они утрачены в ходе боевых действий.

Как СМИ стран БРИКС отреагировали на саммит Путина и Трампа

Политика / Международные отношения

17 августа участники «Коалиции желающих» провели онлайн-встречу, на которой присутствовали некоторые европейские лидеры, а также президент Украины Владимир Зеленский. Они подтвердили намерение направить свои войска на Украину после прекращения огня.

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу на Аляске. Ее главной темой было урегулирование конфликта на Украине. Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной. При этом он заявил, что сделки по завершению российско-украинского конфликта по итогам встречи достичь не удалось.

Однако с российской делегацией было согласовано много пунктов, и теперь, как отмечал лидер США, решение по разрешению кризиса в руках Зеленского. Последний 18 августа планирует прилететь в Вашингтон для обсуждения итогов саммита с Трампом.

