Макрон допустил возможность признания Украиной потери части территорий

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу на Аляске. Ее главной темой было урегулирование конфликта на Украине. Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной. При этом он заявил, что сделки по завершению российско-украинского конфликта по итогам встречи достичь не удалось.