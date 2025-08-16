Как СМИ стран БРИКС отреагировали на саммит Путина и Трампа

Как СМИ стран БРИКС отреагировали на саммит Путина и ТрампаВстреча президентов России и США прошла на Аляске 15 августа
15 августа на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ее главной темой было урегулирование российско-украинского кризиса. После встречи президенты вышли к прессе с заявлениями, однако на вопросы журналистов не ответили. Путин заявил, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере. Трамп поблагодарил российскую делегацию и президента страны за продуктивную встречу и добавил, что по многим вопросам были достигнуты соглашения, но «сделки пока нет».
«Ведомости» собрали реакцию главных стран БРИКС на саммит России и США.
South China Morning Post (Китай)
«Опасаясь, что Трамп может выдать Путину карт-бланш на прекращение военных действий на крайне невыгодных для Украины условиях, европейцы изо всех сил стараются поддерживать отношения с непостоянным президентом. Лидеры Украины и крупнейших европейских держав провели серию телефонных переговоров с Трампом и друг с другом, пытаясь повлиять на встречу, на которую они не были приглашены».
China Global Television Network (Китай)
«Долгожданный саммит между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным завершился без достижения какого-либо соглашения об урегулировании или приостановке украинского кризиса. Эксперты говорят, что встреча была более символической, чем содержательной, подчеркивая сложность и неопределенность, связанные с конфликтом».
Agencia Brasil (Бразилия)
«Трамп и Путин выступили с заявлениями вечером 15 августа и сказали, что стремятся достигнуть соглашения о прекращении военных действий на Украине, но не уточнили, как оно будет выглядеть. Лидеры заявили, что добились прогресса, но не рассказали подробностей и не ответили на вопросы».
The Times Of India (Индия)
«Встреча Трампа и Путина на Аляске продолжалась почти три часа в пятницу, после чего последовало краткое совместное выступление для прессы. О сделке объявлено не было, и ни один из лидеров не ответил на вопросы. <...> Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что мир хочет скорейшего прекращения конфликта. Он приветствовал встречу на высшем уровне на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным».
The Hindu (Индия)
«Трамп, который в течение многих лет отказывался от американской поддержки Украины и выражал восхищение Путиным, в первый же день своего возвращения в Белый дом уверенно пообещал положить конец конфликту. Семь месяцев спустя, после того как он отчитал Зеленского в Овальном кабинете и [временно] прекратил предоставление военной помощи Киеву, Трамп не смог заставить Путина даже приостановить боевые действия. Президент США предложил Путину кнут и пряник, пригрозив ввести санкции в отношении России и оказав теплый прием на объединенной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, но, похоже, он ушел, не добившись конкретного прогресса в прекращении военных действий».
Sabs News (ЮАР)
«Неясно, чего достигла эта встреча, кроме того что укрепила личную связь между президентом Трампом и Путиным, причем Трамп упомянул о прогрессе, а Путин – о достигнутом соглашении, которое поможет приблизиться к миру на Украине. Никаких подробностей о том, что это означает, нет. Лидеры не ответили на вопросы в зале, битком набитом журналистами».