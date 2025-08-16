Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Как СМИ стран БРИКС отреагировали на саммит Путина и Трампа

Встреча президентов России и США прошла на Аляске 15 августа
София Векслер
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

15 августа на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ее главной темой было урегулирование российско-украинского кризиса. После встречи президенты вышли к прессе с заявлениями, однако на вопросы журналистов не ответили. Путин заявил, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере. Трамп поблагодарил российскую делегацию и президента страны за продуктивную встречу и добавил, что по многим вопросам были достигнуты соглашения, но «сделки пока нет».

«Ведомости» собрали реакцию главных стран БРИКС на саммит России и США.

South China Morning Post (Китай)

«Опасаясь, что Трамп может выдать Путину карт-бланш на прекращение военных действий на крайне невыгодных для Украины условиях, европейцы изо всех сил стараются поддерживать отношения с непостоянным президентом. Лидеры Украины и крупнейших европейских держав провели серию телефонных переговоров с Трампом и друг с другом, пытаясь повлиять на встречу, на которую они не были приглашены».

China Global Television Network (Китай)

«Долгожданный саммит между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным завершился без достижения какого-либо соглашения об урегулировании или приостановке украинского кризиса. Эксперты говорят, что встреча была более символической, чем содержательной, подчеркивая сложность и неопределенность, связанные с конфликтом».

Agencia Brasil (Бразилия)

«Трамп и Путин выступили с заявлениями вечером 15 августа и сказали, что стремятся достигнуть соглашения о прекращении военных действий на Украине, но не уточнили, как оно будет выглядеть. Лидеры заявили, что добились прогресса, но не рассказали подробностей и не ответили на вопросы».

The Times Of India (Индия)

«Встреча Трампа и Путина на Аляске продолжалась почти три часа в пятницу, после чего последовало краткое совместное выступление для прессы. О сделке объявлено не было, и ни один из лидеров не ответил на вопросы. <...> Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что мир хочет скорейшего прекращения конфликта. Он приветствовал встречу на высшем уровне на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным».

The Hindu (Индия)

«Трамп, который в течение многих лет отказывался от американской поддержки Украины и выражал восхищение Путиным, в первый же день своего возвращения в Белый дом уверенно пообещал положить конец конфликту. Семь месяцев спустя, после того как он отчитал Зеленского в Овальном кабинете и [временно] прекратил предоставление военной помощи Киеву, Трамп не смог заставить Путина даже приостановить боевые действия. Президент США предложил Путину кнут и пряник, пригрозив ввести санкции в отношении России и оказав теплый прием на объединенной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, но, похоже, он ушел, не добившись конкретного прогресса в прекращении военных действий».

Sabs News (ЮАР)

«Неясно, чего достигла эта встреча, кроме того что укрепила личную связь между президентом Трампом и Путиным, причем Трамп упомянул о прогрессе, а Путин – о достигнутом соглашении, которое поможет приблизиться к миру на Украине. Никаких подробностей о том, что это означает, нет. Лидеры не ответили на вопросы в зале, битком набитом журналистами».

Читайте также:«Тогда в следующий раз в Москве»
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных