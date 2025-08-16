Как СМИ стран БРИКС отреагировали на саммит Путина и Трампа

«Трамп, который в течение многих лет отказывался от американской поддержки Украины и выражал восхищение Путиным, в первый же день своего возвращения в Белый дом уверенно пообещал положить конец конфликту. Семь месяцев спустя, после того как он отчитал Зеленского в Овальном кабинете и [временно] прекратил предоставление военной помощи Киеву, Трамп не смог заставить Путина даже приостановить боевые действия. Президент США предложил Путину кнут и пряник, пригрозив ввести санкции в отношении России и оказав теплый прием на объединенной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, но, похоже, он ушел, не добившись конкретного прогресса в прекращении военных действий».