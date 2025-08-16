«Тогда в следующий раз в Москве»Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа завершились на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа провели переговоры на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, куда президент России прибыл из Магадана, а президент США – из Вашингтона. Около 10:30 утра на военный аэродром прилетел Air Force One – борт лидера США. Российский борт №1 приземлился через полчаса – все это время Трамп ожидал в самолете. В это время рядом с его самолетом стояли истребители. Путин и Трамп встретились в аэропорту, почти одновременно выйдя из своих самолетов. Трамп, ожидая когда к нему подойдет Путин, начал хлопать и улыбаться. Лидеры России и США пожали друг другу руки, Путин сказал пару слов Трампу, а затем они прошли по красной ковровой дорожке вдоль почетного караула к подиуму с надписью Alaska 2025 для церемонии фотографирования. В это время над ними пролетели бомбардировщик B2 Spirit в сопровождении четырех истребителей F-22. Для президента России на Аляску доставили Aurus, но с аэродрома Путин уехал в кадиллаке Трампа.
Через некоторое время начались переговоры. Формата тет-а-тет не было. Беседа началась с переговоров в узком составе: с российской стороны кроме Путина были министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской – госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стивен Уиткофф. На переговорах был узкий пул российских журналистов и американские СМИ. По традиции американские репортеры начали выкрикивать вопросы главам двух государств, к этому присоединились и российские журналисты. Президент России что-то попытался ответить, но его не было слышно из-за криков. В итоге главы двух государств не выступили перед СМИ со вступительным словом, переговоры сразу же закрыли. Обещали, что они продолжатся в расширенном составе: за обедом должны были присоединиться министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, с американской – министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и министр обороны Пит Хегсет.
Трамп недавно говорил, что в первые же минуты поймет, будет ли эта встреча успешной. «Я пойму в первые две, три, четыре или пять минут, будет ли эта встреча хорошей или плохой», – говорил президент США журналистам. По его словам, если встреча окажется неудачной, то она закончится очень быстро, а если она будет успешной, то «мы добьемся мира в ближайшем будущем». Переговоры продлились чуть меньше трех часов.
Журналистов довольно неожиданно стали собирать на пресс-конференцию. На стоящем в зале пресс-волле, который должен быть за спинами президентов, была надпись Pursuing Peace – «Стремление к миру». В зале на первом ряду уже сидели два члена российской делегации – Белоусов и Силуанов. Через какое-то время в зал вошел Уиткофф, затем стали заходить члены российской и американской делегаций. Кроме тех, кто были на переговорах в формате три на три, с американской стороны также пришел директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф. Через несколько минут в зал зашли главы государств.
Речь Путина была очень дружелюбной по отношению к Трампу. Он поблагодарил президента США за приглашение приехать на Аляску: «И я, когда мы встретились, вышли из самолетов, я так сказал: «Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно видеть вас в добром здравии и живым». Сказал Путин и о том, что в Магадане стоит памятник российским и американским летчикам, похожий стоит и здесь неподалеку. Путин сказал, что в отношениях с США надо переходить от конфронтации к диалогу. При этом по ключевому вопросу президент заявил, чтобы украинское урегулирование носило долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса и учтены все озабоченности России. В то же время он согласился с тем, что должна быть обеспечена и безопасность Украины. «Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине», – сказал он.
Трамп сказал, что «к сожалению, пока сделки нет». Он пообещал созвониться с представителями НАТО и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать о встрече. «У нас были продуктивные переговоры. И первое, самое главное, наверное, – это то, что у нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали все необходимое для этого», – сказал Трамп. Он отметил, что будет общаться с Путиным очень скоро и надеется скоро с ним увидеться. «В следующий раз в Москве», – добавил Путин. «Очень интересное предложение. Наверное, меня будут осуждать, но я думаю, что это вполне возможно», – отметил Трамп.
Мероприятие, которое было запланировано как пресс-конференция, превратилось в заявление для СМИ – после кратких речей (Путин говорил восемь минут, Трамп – четыре) президенты стали уходить с подиума. Американские журналисты начали выкрикивать вопросы, но лидеры на них не ответили. Белый дом сообщил, что отменились и расширенные переговоры делегаций, которые должны были пройти за обедом. После этого Трамп вылетел в Вашингтон, а Путин возложил цветы к могилам советских летчиков на Аляске и направился в Москву.