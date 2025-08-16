«Тогда в следующий раз в Москве»

Речь Путина была очень дружелюбной по отношению к Трампу. Он поблагодарил президента США за приглашение приехать на Аляску: «И я, когда мы встретились, вышли из самолетов, я так сказал: «Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно видеть вас в добром здравии и живым». Сказал Путин и о том, что в Магадане стоит памятник российским и американским летчикам, похожий стоит и здесь неподалеку. Путин сказал, что в отношениях с США надо переходить от конфронтации к диалогу. При этом по ключевому вопросу президент заявил, чтобы украинское урегулирование носило долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса и учтены все озабоченности России. В то же время он согласился с тем, что должна быть обеспечена и безопасность Украины. «Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине», – сказал он.