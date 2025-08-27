Кремль негативно высказался о размещении европейских армий на Украине

Financial Times 26 августа писала, что общественность и политики многих европейских стран все же обеспокоены возможной отправкой войск на Украину даже при потенциальной поддержке США. По данным газеты, западные страны создали примерный план по оказанию военной поддержки Украине после подписания мирного договора. Первая линия по плану включает в себя демилитаризованную зону, которую будут патрулировать миротворческие силы из третей страны по согласованию с Россией и Украиной. Затем границу будут защищать украинские войска, вооруженные и обученные военными НАТО. Третья линия – силы сдерживания под руководством Европы в глубине Украины. При этом американские силы будут оказывать им поддержку с тыла.