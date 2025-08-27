Газета
Главная / Политика /

Кремль негативно высказался о размещении европейских армий на Украине

Ведомости

Россия негативно относится к размещению странами Европы своих войск на Украине в рамках гарантий безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Негативно относимся. Мы тоже об этом говорили на разном уровне», – сказал он.

Песков подчеркнул, что нет понятия «европейские военные». Существуют лишь армии отдельных стран, которые, к тому же, входят в НАТО. Продвижение военной инфраструктуры НАТО на Украине, как сказал пресс-секретарь, и стало первопричиной проведения спецоперации.

При этом Песков не ответил на вопрос журналистов о том, на какие гарантии безопасности в Европе Москва могла бы согласиться и предлагала ли она собственные варианты в рамках переговорного процесса.

«Безусловно, это одна из важнейших тем в контексте усилий по поиску урегулирования. И безусловно, так или иначе, эта тема всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов», – отметил Песков. Однако, по его словам, обсуждать детали в публичном формате в Кремле считают «неполезным для общей результативности».

Financial Times 26 августа писала, что общественность и политики многих европейских стран все же обеспокоены возможной отправкой войск на Украину даже при потенциальной поддержке США. По данным газеты, западные страны создали примерный план по оказанию военной поддержки Украине после подписания мирного договора. Первая линия по плану включает в себя демилитаризованную зону, которую будут патрулировать миротворческие силы из третей страны по согласованию с Россией и Украиной. Затем границу будут защищать украинские войска, вооруженные и обученные военными НАТО. Третья линия – силы сдерживания под руководством Европы в глубине Украины. При этом американские силы будут оказывать им поддержку с тыла.

