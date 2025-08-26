FT: Запад разработал план обороны на Украине по трем линиям

21 августа газета The New York Times со ссылкой на аналитиков писала, что западные войска могут быть направлены на Украину без согласия России после того, как в стране закончатся боевые действия. При этом другие источники газеты отметили, что Москва бы не дала согласие на заключение мирного соглашения, если бы возможность размещение войск «оставалась в силе».