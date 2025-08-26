FT: Запад разработал план обороны на Украине по трем линиям
Западные страны создали примерный план по оказанию военной поддержки Украины после подписания мирного договора. Он включает в себя три линии обороны, пишет Financial Times (FT).
Первая линия по плану включает в себя демилитаризованную зону, которую будут патрулировать миротворческие силы из третей страны по согласованию с Россией и Украиной. Затем границу будут защищать украинские войска, вооруженные и обученные военными НАТО. Третья линия – силы сдерживания под руководство Европы в глубине Украины. При этом американские силы будут оказывать им поддержку с тыла.
FT пишет, что общественность и политики многих европейских стран все же обеспокоены возможной отправкой войск на Украину даже при потенциальной поддержке США.
25 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности присутствия войск крупных западных стран и ведущих участников «коалиции желающих» в рамках гарантий безопасности.
21 августа газета The New York Times со ссылкой на аналитиков писала, что западные войска могут быть направлены на Украину без согласия России после того, как в стране закончатся боевые действия. При этом другие источники газеты отметили, что Москва бы не дала согласие на заключение мирного соглашения, если бы возможность размещение войск «оставалась в силе».