Политика

Зеленский отметил важность присутствия западных войск на Украине

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности присутствия войск крупных западных стран и ведущих участников «коалиции желающих» в рамках гарантий безопасности. Об этом он сообщил в ходе встречи с министром финансов и вице-канцлером правительства Германии Ларсом Клингбейлем. 

«Я думаю, что будет разный уровень вовлеченности [западных стран] <...>. Думаю, важно, чтобы они были со стороны крупных стран, ведущих участников "коалиции желающих". Это имеет значение», – сказал он.

22 августа генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что гарантии безопасности для Украины будут состоять из двух этапов – мирного соглашения и поддержки со стороны Европы и США. Генсек НАТО также добавил, что тема иностранных войск на Украине как части гарантий безопасности еще обсуждается и о результате говорить пока рано.

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак обсудили будущую модель гарантий безопасности для Киева. По словам последнего, стороны намерены завершить проработку модели до конца следующей недели. Сейчас над деталями работают две подгруппы – политико-юридическая и военная. Последняя сосредоточена на вопросах поставок оружия, финансировании сил обороны, обмене разведданными, а также организации учений и тренировочных миссий.

